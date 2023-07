Martini scrive a Meloni: «L'area del Bosco non è degradata, sono campi di soia»

Bosco dello Sport: il capogruppo di "Tutta la città insieme!" all'opposizione in Consiglio comunale scrive una lettera al capo del governo, Giorgia Meloni. «I 93.5 milioni di euro per il Bosco - commenta Giovanni Andrea Martini - per il Viminale, “scongiurano il blocco dei lavori di un importante intervento di rigenerazione in un’area degradata della città”. Se queste sono le motivazioni, risulta evidente che siamo di fronte a un colossale equivoco: l’area in cui Brugnaro vuole costruire palazzetto e stadio non è degradata, ma agricola, e non necessita di un intervento di rigenerazione urbana, perché semplicemente si tratta di campi dove si coltivano frumento e soia».

Per il consigliere Martini si tratta di una parte di città caratterizzata da un reddito pro capite tra i più alti del territorio comunale, e un bassissimo indice di criminalità. «Di fronte a una simile “distorsione” della realtà abbiamo ritenuto di scrivere non tanto ai ministri o ai vertici dei dipartimenti, con cui il sindaco ha dichiarato di aver avuto interlocuzioni per farsi stanziare i soldi che Bruxelles non ha concesso, ma direttamente alla presidente del Consiglio. L’abbiamo invitata a venire in sopralluogo affinché si renda conto con i suoi occhi che non ci stiamo inventando niente. Viviamo infatti tempi molto difficili, in cui non possiamo permettere che, al di là del colore politico di un governo, si disperdano soldi pubblici».