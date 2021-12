«Con questi numeri e il tracciamento ormai saltato, il lockdown per i non vaccinati diventa una soluzione inevitabile. Non possiamo permetterci, e non sarebbe neanche giusto, restrizioni generalizzate a causa di una minoranza ancora troppo numerosa». È quanto affermano, alla vigilia del Consiglio dei ministri che dovrà decidere le nuove misure per fronteggiare l’impennata dei contagi, i consiglieri del Partito democratico Veneto.

«Il presidente Zaia finora si è mostrato scettico sull’ipotesi del lockdown per i non vaccinati, - spiegano in nota - ma i semplici 'rimbrotti' per chi, dopo oltre un anno e di fronte a dati chiari continua a rifiutare l’immunizzazione, non bastano. Quale sarebbe la proposta alternativa per frenare i contagi, visto che, parole sue, l’infezione di oggi è peggiore di quella del 2020? Ben venga quindi un’ulteriore estensione del Green pass rafforzato a tutti i lavoratori: in assenza di un obbligo vaccinale è la soluzione migliore per convincere i più refrattari. Solo così potremmo poi pensare di allentare le regole su quarantena e isolamento».