Marco Dori annuncia la sua ricandidatura a sindaco di Mira

Marco Dori, sindaco del comune di Mira, ufficializza la sua ricandidatura in vista delle elezioni comunali 2022 previste per la tarda primavera. Lo ha annunciato oggi, 22 febbraio, con un post sui propri profili social: «In questi anni - scrive - mi sono dedicato completamente alla mia città e vorrei continuare a farlo, sempre con impegno, disponibilità e dedizione. Ora per ora, giorno per giorno. Abbiamo percorso una strada di lavoro che ci ha permesso di cogliere molte opportunità, ma che richiede di esserci ancora».

Il sindaco ricorda gli ultimi anni di amministrazione «scanditi, purtroppo, anche dalla pandemia, con Mira tra i primi comuni colpiti in Italia dal coronavirus. Una data che non dimentico, anche perché quello stesso giorno ho saputo che sarei diventato papà». Quindi guarda al futuro: «Abbiamo del lavoro da fare. Dopo tanti anni di attesa, alcune opere molto importanti stanno per prendere il via: dal distretto sanitario, al palazzetto dello sport, ai tanti investimenti che renderanno Mira più bella, sostenibile, sicura. Dobbiamo guardare avanti - conclude - tirandosi su le maniche, con serietà».

Dori era stato eletto sindaco alle elezioni amministrative dell'11 e 25 giugno 2017, vincendo al ballottaggio con il 60% delle preferenze e riportando il Comune al centrosinistra dopo la parentesi "grillina" di Alvise Maniero, che aveva amministrato nei cinque anni precedenti.