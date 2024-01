Autonomia, martedì voto finale in Senato. Zaia: «Sulla strada giusta verso la riforma»

Terminato l'esame di tutti gli emendamenti sul disegno di legge per l'autonomia differenziata, martedì prossimo, 23 gennaio, è previsto il voto finale sulla riforma da parte del Senato. «Attendiamo fiduciosi questo passaggio per un provvedimento che, come continuo a ripetere nella mia operazione-verità, non spacca il Paese ma vuole unirlo con la riduzione dei divari, nel segno di responsabilità, trasparenza e buona amministrazione», ha commentato il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

Soddisfatto il presidente del Veneto, Luca Zaia: «Dopo anni di attesa in cui sembrava non dovesse esserci nulla di fatto - ha detto - l’impegno dimostrato da tutti i senatori nella discussione ci ha confermato di essere sulla strada giusta verso la riforma tanto attesa e che, non mi stancherò mai di ripeterlo, non penalizzerà nessuno».

Il governatore del Veneto ha ribadito che «autonomia è responsabilità, efficienza, lo slancio verso il futuro chiesto dalle nuove generazioni». Ora l'attesa è per il voto di martedì prossimo, «consapevoli che sarà una vera falcata in questo cammino».

Al termine della seduta in Senato, si è espresso anche il vicepremier, Matteo Salvini: «Chi è contro l'autonomia - ha detto -, soprattutto al Sud, non l’ha letta. Finalmente per la prima volta ci saranno livelli essenziali di prestazioni garantiti e uguali per tutti. Se oggi al Sud non ci sono gli stessi livelli di prestazioni, le stesse opportunità, gli stessi diritti che ci sono in regioni del Nord, non è per colpa dell’autonomia o della Lega. È colpa di qualche amministratore che non ha fatto il suo lavoro». Per Salvini, «l'autonomia porterà finalmente pari opportunità in tutta Italia e alcuni governatori non potranno più dire che la colpa è di qualcun altro».