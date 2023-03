Mattarella firma il disegno di legge sull'autonomia. Zaia: «Tappa importante del percorso»

È arrivata la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al disegno di legge sull'autonomia differenziata. Dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri di qualche giorno fa, è il passaggio che apre la strada della riforma verso il Parlamento.

Zaia: «Autonomia è un'opportunità per tutti»

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha espresso soddisfazione per la nuova tappa del cammino istituzionale dell'autonomia. «È un atto importante per il prosieguo del progetto che è in totale armonia con la nostra Costituzione - ha ribadito - La nostra Carta fondamentale, infatti, nasce squisitamente autonomista, caratteristica che è stata ribadita con la legge costituzionale del 2001».

«Come insisto a ripetere - ha aggiunto il governatore -, l’autonomia non è contro nessuno, non è un’invenzione di qualcuno, ma è un’opportunità per tutti. Come ha ricordato proprio il presidente Mattarella, è condizionata al rispetto e all’attuazione del dettato della Costituzione».

Parlando di autonomia e istruzione, nei giorni scorsi Zaia aveva specificato come a suo avviso, in futuro, non ci sarà una scuola in contrapposizione, «ma una scuola che sarà più performante» L'obiettivo a livello nazionale è quello di lottare contro la dispersione scolastica, «ed è innegabile che alcune Regioni abbiano questo problema - aveva spiegato -, ma in altre, come la nostra, ora abbiamo invece il mantra di insistere di più sulla seconda lingua. Con l'autonomia avremo un'istruzione "taylor made", fatta su misura per le diverse esigenze».