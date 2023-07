Il ministro della Cultura in visita a Venezia e Mestre

In mattinata si è recato in visita al Ghetto a Venezia, nel primo pomeriggio nei luoghi della cultura di Mestre. La giornata in città del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si è conclusa con una promessa: il governo si impegnerà a stanziare i 2,5 milioni di euro necessari per terminare il progetto di restauro del cuore della comunità ebraica lagunare.

Gli interventi alle sinagoghe, alcuni dei quali già portati a termine, prevedono costi per circa 11 milioni di euro, 8 dei quali già finanziati da investitori privati. Ora sembra essere vicino l'ultimo tassello, per dirla con le parole di Sangiuliano, «per dare a questo luogo quello che la sua storia merita».

«Troveremo la linea dove allocare la richiesta di queste risorse - ha detto Sangiuliano -. Ho finanziato con una legge ad hoc che ho portato in Parlamento, approvata per il momento in Senato, il museo della Shoah di Roma. Sto finanziando il restyling della sinagoga di Milano, quindi mi pare che la mia sensibilità sia abbastanza netta e chiara». «È la quarta volta che vengo a Venezia - ha aggiunto il ministro -. Ho letto abbastanza sulla storia della comunità ebraica di Venezia, ho letto i libri di Riccardo Calimani, ed è una storia che ci fa capire quanto questa comunità abbia dato in termini di contributi fondamentali a tutta la cultura europea e italiana, di cui è un pilastro fondamentale. Questa grande storia va onorata con interventi fattivi».

Nel pomeriggio, la visita in centro a Mestre accompagnato dal senatore Raffaele Speranzon, con tappe al Teatro Toniolo, al centro culturale Candiani e al Museo del '900 M9, dove ha visitato velocemente le esposizioni permanenti al primo e secondo piano dello stabile, e la mostra temporanea su Emilio Vedova.