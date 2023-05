Minuto di silenzio in Consiglio comunale: «Vicinanza alle popolazioni dell’Emilia Romagna»

Vicinanza e solidarietà alle popolazioni dell’Emilia Romagna sono state espresse giovedì pomeriggio dal Consiglio comunale di Venezia. All’inizio della seduta la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, ha invitato i consiglieri a osservare un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione. Alla presenza del sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, collegato online, Damiano ha poi letto un messaggio di sostegno e fratellanza:

"Il Consiglio comunale di Venezia, in apertura di questa seduta, vuole esprimere un’accorata e sentita vicinanza a tutte le comunità dell’Emilia Romagna ferite dalla terribile alluvione e manifesta il sostegno delle istituzioni come elemento necessario per consentire a questi territori di ripartire. Ci sconvolgono profondamente le immagini di quelle zone: migliaia di sfollati ed evacuati, 15 vittime accertate e una distesa d’acqua che ha devastato intere città e paesi con danni incalcolabili a famiglie, aziende, attività produttive, abitazioni, strade e infrastrutture. La macchina dei soccorsi non si è mai fermata grazie all’intervento e alla generosità delle donne e degli uomini della protezione civile, dei volontari, delle forze dell’ordine e di tutta una comunità che si è subito rimboccata le maniche con la voglia di rialzarsi. Questa vicenda ci ha riportato alla mente l’acqua alta di quel 12 novembre del 2019 che ha messo in ginocchio la nostra città. Con l’impegno di tutti siamo riusciti a rialzarci. Venezia ha quindi vissuto esperienze analoghe a quelle della Romagna, comprende il dolore, lo smarrimento e l’impotenza di fronte a eventi di tale portata ma è consapevole anche che solo l’uomo deve avere il coraggio e la capacità di compiere le azioni più urgenti per mettere in sicurezza tutti i territori.

La crisi climatica in Italia ha già causato da inizio 2023 quasi 100 eventi estremi, la maggior parte provocati da piogge intense, alluvioni e siccità. Possono sembrare fenomeni in contraddizione, ma non è così. Alluvione e siccità sono facce della stessa medaglia e vanno affrontate e fronteggiate con forza e spirito di condivisione a tutti i livelli. Per queste ragioni noi ci siamo, e lo stiamo dimostrando con l’invio dei volontari della protezione civile e di squadre di agenti e ufficiali della polizia locale che stanno presidiando la zona rossa e prestando attività di aiuto e soccorso alle popolazioni dell’Emilia Romagna. Donne e uomini che mettono a disposizione le loro competenze e il proprio altruismo, supportati anche dal governo che sta dimostrando la propria concreta vicinanza stanziando fondi essenziali per tutelare la popolazione e superare la fase emergenziale. Grazie al sindaco di Ravenna Michele de Pascale per aver accolto il nostro invito a collegarsi con il Consiglio comunale per condividere questo momento di solidarietà". I migliori auguri e la massima solidarietà sono stati infine espressi dal sindaco Luigi Brugnaro.