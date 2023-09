Ex ospedale al Mare, riparte la mobilitazione sul destino del Monoblocco

«Parco tecnologico in area ex ospedale al Mare: una proposta di assoluta rilevanza che presenta vari lati oscuri». È questo il riassunto dell'incontro che sabato il gruppo consiliare "Tutta la città insieme!" ha condiviso con il Comitato Ambientalista Altro Lido (Caal) e Italia Nostra.

«Servono garanzie che scongiurino un futuro turistico dell'area e chiarimenti sul destino del Monoblocco», per questo peraltro le associazioni hanno deciso di riprendere la mobilitazione. «Abbiamo sottolineato - scrive Giovanni Andrea Martini, capogruppo di "Tutta la Città insieme!" - la positività del progetto dell'imprenditore Gotthardt e apprezzato la nuova destinazione d’uso ad attività produttiva altamente innovativa. Abbiamo anche manifestato la nostra soddisfazione per il fatto che la mobilitazione cittadina contro la costruzione in quella sede di nuova residenza turistica abbia dato i frutti sperati. È importante dare spazio a chi intende offrire alla comunità cittadina soluzioni importanti per un'economia alternativa alla monocultura turistica soffocante».

Il passo successivo, ha spiegato Martini, è quello di far in modo che «l'amministrazione comunale renda evidenti e chiari i benefici per la comunità e garantisca l’utilità pubblica. Le nostre osservazioni sono un monito per questo, far sì che questo investimento porti beneficio all’isola del Lido e alla città tutta. I più di 200 appartamenti costruiti non devono, un domani, arrivare nelle mani di facili speculazioni turistiche ma rimanere nella funzione originaria che è quella produttiva di alta specializzazione».

Altro punto fondamentale per gli abitanti del Lido riguarda il Monoblocco. «Non ci si può non interrogare sul perché, proprio in concomitanza con l'operazione immobiliare dell'imprenditore tedesco, si vogliano spostare le funzioni del Monoblocco nel padiglione dell’ex ginecologia - continua Martini - e che per questo vengano impiegati i 12 milioni di oneri. Da anni il Monoblocco rischia di essere svuotato della sua funzione sanitaria. Lo si migliori, e comunque si garantiscano e aumentino le prestazioni finora date ai cittadini. In che modo intende procedere l'amministrazione comunale? Abbiamo chiesto di avere, come associazioni, un incontro con l’imprenditore tedesco».