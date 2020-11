Crisi, rabbia di Sambo per i tempi: «Commissioni in ritardo». L'intervista

Monica Sambo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, fa il punto sulle commissioni consiliari non ancora insediate in Consiglio. «Mentre altre città che sono andate a elezioni sono al lavoro su temi centrali, come la sanità e i trasporti, a Venezia occorrerà attendere la prossima settimana». Giovedì, 5 novembre alle 14 il Consiglio straordinario ha come ordine del giorno la questione dei Pili, il terreno a Porto Marghera di proprietà del sindaco Brugnaro, gestito da un blind trust. «Le commissioni invece saranno costituite giovedì prossimo - spiega Sambo - più di un mese e mezzo dopo le elezioni e a un mese dalla convalida degli eletti: i temi urgenti sono fermi».

Il lavoro

Si scopre, alla stessa distanza di tempo, il significato del numero 1868 inciso su un pendente che lei custodisce. «Sono - dice - le preferenze». Alcuni sostenitori hanno fatto preparare il ciondolo e glielo hanno donato dopo il 20 settembre. Ma non si distrae Sambo: «Saranno mesi difficili e diversi. Vanno affrontati dando risposte alla città, a partire dal lavoro, come avevo detto negli ultimi 5 anni, e bisogna, come Pd e centrosinistra, tornare a parlare nei luoghi di lavoro e con il mondo delle partite iva. La situazione occupazionale è gravissima - commenta - questo significa pensare a una riconversione di una parte delle attività».Oggi, mercoledì 4 novembre, l'assessore al Commercio Sebastiano Costalonga ha programmato un tavolo permanente, con le categorie economiche e le parti sociali al mattino, e con i capigruppo nel pomeriggio, per la questione della crisi delle attività produttive, in merito a ciò che si prospetta con il nuovo Dpcm. «Positivo lavorare assieme - commenta - del resto lo avevamo proposto».

Affitti commerciali

«È evidente il sacrificio richiesto alle attività produttive e al lavoro. Gli strumenti da proporre a livello nazionale, per far fronte a questo momento critico, - dice la capogruppo Pd - possono partire dalle proposte sugli affitti commerciali di Confartigianato, ad esempio, sugli immobili del Comune, di partecipate o di enti parapubblici come Ater. Può esserci una moratoria o riduzione del costo delle locazioni, oltre a provvedimenti nazionali per il privato e anche il pubblico».

La residenza

«Per la residenza occorre far tornare gli appartamenti disponibili, attraverso agevolazioni, incentivi e garanzie a chi affitta ai residenti, scoraggiando l'apertura di nuove attività ricettive. Ovvio - continua - che dobbiamo difendere le attività, ma pensare di continuare solo con aziende turistiche è fallimentare. Appena si potrà ripartire si dovrà pensare a un nuovo modello di turismo per tutto il territorio comunale».

Servizi educativi

«La situazione è drammatica, direi - commenta -. Una gestione legata ai costi. Centinaia di spostamenti delle educatrici, delle insegnanti, degli ausiliari, senza programmazione, con problemi per la didattica, la formazione e la continuità educativa dei piccoli. Asili come "parcheggi": tutto da ripensare - afferma - Oggi con la pandemia, gli insegnanti positivi, gli ausiliari Ames cessati e non sostituiti, tutti i nodi vengono al pettine. Le poche assunzioni sono assolutamente insufficienti. Permane il sottorganico. Bisogna fare investimenti, ne discuteremo nelle commissioni, anche perché è un servizio ancora molto legato al genere, al lavoro femminile, e alla capacità di programmare politiche efficaci per la parità delle opportunità - afferma Sambo e sullo sciopero dell'11 novembre - Tante famiglie hanno compreso la valenza dell'astensione, vedremo gli effetti. In questo momento - conclude - trovare la sintesi è necessario. Cercheremo di portare le nostre idee in Consiglio con proposte concrete».