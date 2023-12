Futuro del monoblocco dell'ex ospedale al Mare, il Pd chiede una commissione

«Bisogna che vengano garantiti i servizi socio-sanitari all'interno dell'isola». Il Partito Democratico al termine del Consiglio comunale di giovedì 14 dicembre è tornato a ribadire la propria soddisfazione riguardo all'intervento che porterà alla realizzazione del centro di ricerca all'ex ospedale al Mare, sottolineando: «Serve chiarezza sul futuro del monoblocco».

La segretaria del Partito Democratico veneziano e consigliera comunale, Monica Sambo, il vicesegretario Danny Carella e il segretario del circolo Pd Lido Pellestrina, Alessandro Strozzi, chiedono allora una commissione alla presenza di tutti gli enti e in particolare il demanio, per questo. «Cosa accadrà del monoblocco nel momento in cui ci ci sarà lo spostamento e soprattutto quando sapremo se tutti i servizi e la case di comunità saranno contenuto nella nuova sede? - Chiedono - Sono richieste puntuali ai quali la maggioranza non solo non ha dato risposta ma non vuole proprio chiarire licenziando in modo del tutto inopportuno la delibera al prossimo Consiglio. Dispiace che anche in operazioni che riteniamo positive si registri poca chiarezza verso i consiglieri e verso la città».