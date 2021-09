«Il moto ondoso resta un problema». Interrogazione del Pd

«Il moto ondoso rappresenta un grave problema per l'ambiente lagunare, per le strutture e per la sicurezza della navigazione. Tuttavia finora le poche azioni fatte non sono state per nulla incisive». Il gruppo consiliare del Partito Democratico interviene con un'interrogazione a prima firma del consigliere comunale Alessandro Baglioni.

«Negli anni, anche a causa dell’aumento della pressione turistica (ma non solo), sono venute meno le regole di rispetto per la città, per la laguna e per la navigazione - dichiara la capogruppo del Pd Monica Sambo - una città così bella e fragile va tutelata con ogni azione locale e nazionale. Intanto si parta con le azioni che il Comune può già fare: riduzione delle velocità delle imbarcazioni in laguna, ottenibile solo combinando la sensibilizzazione dei cittadini con controlli diffusi e costanti, modifica della tipologia degli scafi delle imbarcazioni lagunari e della loro propulsione. Abbiamo voluto depositare questa interrogazione simbolicamente nei giorni della Regata Storica, uno degli eventi piu importanti della tradizione veneziana. Ma il problema del moto ondoso va affrontato in modo concreto e costante tutti i giorni. Per questo occorre immediatamente approfondire le tematiche - conclude Baglioni - coinvolgendo la cittadinanza e in particolare tutti i fruitori della laguna, a partire da coloro che portano avanti la tradizione secolare della voga».