Museo del vetro di Murano, l'appello della Lega: «Riaprire tutti i giorni»

In vista della Venice Glass Week dal 4 al 12 settembre, scrive il gruppo della Municipalità, con le attuali modalità ridotte il museo sarebbe chiuso per 3 dei 9 giorni dell’evento. «Chiediamo al sindaco Brugnaro di ripristinare modalità e orari pre-Covid»

Il gruppo Lega della Municipalità di Venezia Murano Burano chiede la riapertura del Museo del vetro di Murano con gli orari pre-Covid. Mentre ora si può visitare soltanto da giovedì a domenica, in precedenza invece l'accessibilità era permessa tutti i giorni della settimana dalle 10.30 alle 16.30 e d'estate fino alle 18. «Il museo civico è l'unico a Murano e la fruibilità rimane ancora molto limitata rispetto all’afflusso di persone - scrivono i consiglieri di Municipalità della Lega - La zona attorno al museo è caratterizzata dalla presenza di numerosi negozi di artigianato e altre attività quali bar e ristoranti.

Dal 4 al 12 settembre avrà luogo la Venice Glass Week, evento che celebra la millenaria arte vetraria isolana. Considerato che Il museo è parte integrante della cultura, della tradizione e della storia di Murano, chiediamo di riaprire con le precedenti modalità in modo che questo polo culturale nel cuore di Murano ritorni a essere un volano per l’economia dell’isola a beneficio di tutti». Il gruppo della Lega anticipa così la mozione che verrà presentata in Municipalità.

«Il flusso turistico, diventato molto più intenso da fine luglio in poi, renderebbe sostenibile un’apertura prolungata della sede e il rientro al lavoro a pieno regime degli addetti ora in cassa integrazione. Il museo costituisce una delle due principali attrazioni della zona di San Donato, e riesce a richiamare centinaia di persone al giorno, con un evidente beneficio economico per le attività che dopo un anno e mezzo di incertezze dovute alla pandemia da Covid 19, che avrebbero più che mai bisogno di un flusso costante di visitatori anche nei giorni infrasettimanali - continuano i consiglieri del gruppo - Considerata poi la Venice Glass Week, nelle condizioni attuali il museo sarebbe chiuso per 3 dei 9 giorni dell’evento. Chiediamo perciò al sindaco Brugnaro e alla giunta di ripristinare i giorni di apertura e gli orari pre Covid».