L'autonomia, obiettivo o miraggio? Il dibattito

Martedì 15 settembre a Noale, alle 20.45, la lista civica “Sorino per Noale, Briana, Cappelletta, Moniego” organizza una serata di confronto tra candidati alle elezioni regionali sul tema dell’autonomia.

Sarà un'occasione di dibattito su un tema quanto mai attuale e sentito dai Veneti, per capire se effettivamente esso sia un obiettivo concretizzabile a cui aspirare, ovvero solo un miraggio che appare in occasione delle tornate elettorali. Ne parleremo con: Francesco Calzavara Lega, Filippo Celeghin +Veneto in Europa Volt, Alessio Morosin Partito dei Veneti, Stefano Tigani Italia Viva, Matteo Visonà Dalla Pozza Sanca Veneta, Francesca Zottis Partito Democratico, Gian Angelo Bellati, Veneto per le Autonomie. Moderatore: Stefano Sorino.