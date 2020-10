Brugnaro presenta la Giunta «espressione di cittadinanza e alleanze»

Preferenze dei cittadini e alleanze confermano una parziale girandola nella Giunta comunale di Venezia, presentata questa mattina nella sede municipale di Ca' Farsetti. Lasciano l'incarico di assessori Luciana Colle (vicesindaco uscente), Paolo Romor (che mentiene la delega all'avvocatura civica), Giorgio D'Este e il consigliere delegato Luca Battistella, entrano Andrea Tomaello in qualità di vicesindaco con delega ai Progetti comunitari, alle Politiche giovanili e allo Sport, Silvana Tosi (non presente in quanto convalescente) alla Sicurezza, Laura Besio ai Servizi al cittadino e politiche educative, Sebastiano Costalonga al Commercio e alle attività produttive. A presentare la nuova squadra, tra vecchi e nuovi innesti, è stato il sindaco Luigi Brugnaro, che ha voluto dedicare la vittoria a Paolo Pellegrini, scomparso lo scorso mese di novembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Voglio iniziare ringraziando i cittadini che ci hanno confermato una fiducia enorme. - ha detto il primo cittadino - Sento un peso importante sulle mie spalle ed è indubbio che sia stato premiato il lavoro di squadra, che ha lavorato con una visione anche di amicizia. Da parte mia non sono felice, sono soddisfatto. È il ringraziamento per 5 anni di lavoro instancabile: i cittadini vogliono un'amministrazione che esista, che pensi al futuro anche dei bambini. Dobbiamo garantire un futuro di prosperità. Oggi le cose sono diverse rispetto a 5 anni fa: - ha aggiunto il sindaco - il bilancio era disastrato, 800 milioni di debito che adesso sono 720. Viviamo ancora nell'emergenza covid, dobbiamo essere prudenti ma anche rilanciare l'economia, bisogna convivere con il virus fino all'arrivo del vaccino». Brugnaro ha sottolineato come anche nei prossimi 5 anni gli emolumenti dovuti al sindaco saranno devoluti a un fondo e assegnati con bando pubblico ad associazioni di volontariato del territorio.

I nuovi assessori del Comune di Venezia