Portogruaro, ecco la nuova giunta comunale del sindaco Toffolo

Il neo sindaco Luigi Toffolo, uscito vincitore dalle recenti elezioni amministrative grazie al sostegno di una coalizione di centrodestra, presenta la nuova giunta del Comune di Portogruaro. Lunedì 8 luglio il primo cittadino ha firmato il decreto che attribuisce le deleghe specifiche, ufficializzando la squadra composta da cinque assessori: tre di Fratelli d'Italia (Michele Lipani, Robert Cirfera e Nella Lepore), uno della Lega (Ketty Fogliani) e Mattia Nicolò Scavo, della lista "Impegno e serietà".

Nel dettaglio: Michele Lipani è vicesindaco e assessore a cultura, sport, associazioni d’arma, ambiente e rigenerazione urbana, eventi e cerimoniale; Robert Cirfera si occuperà di bilancio, controllo di gestione, fondi statali, regionali ed europei, istruzione e scuola; Ketty Fogliani di lavori pubblici, infrastrutture, mobilità/trasporti, manutenzione, urbanistica, edilizia privata, risparmio energetico, patrimonio; Nella Lepore avrà competenza su solidarietà, pari opportunità, politiche giovanili, turismo e gemellaggi; Mattia Nicolò Scavo è nominato assessore ad attività produttive, commercio, rapporti con le frazioni e quartieri.

Rimangono in capo al sindaco Toffolo le funzioni in materia di polizia locale, protezione civile, sicurezza, servizi sociali e ambito territoriale sociale (ats), personale, rapporto con le partecipate, promozione del territorio e tutte le funzioni non specificatamente delegate. «Nell’individuare i nuovi assessori - ha spiegato Toffolo - ho inteso creare una squadra unita e motivata pronta a impegnarsi da subito nell’interesse di tutta la comunità di Portogruaro. Ai componenti della giunta vanno i miei auguri per un proficuo lavoro».