Un nuovo assessore per il Comune di Mirano

Un nuovo assessore per Mirano. Si tratta dell'ormai ex consigliere comunale Federico Rainer Maurizio Caldura, che avrà deleghe alla pianificazione amministrativa e finanziaria, alla digitalizzazione, alle politiche familiari e all’ambito territoriale sociale. In un periodo in cui i bilanci dei Comuni sono messi a dura prova dagli aumenti dei costi energetici e dall’inflazione, Caldura «ha le competenze e le energie giuste per occuparsi di questi temi», commenta il sindaco, Tiziano Baggio.

«Considerati l'attuale momento di difficoltà finanziaria della pubblica amministrazione e l'evoluzione delle modalità di erogazione dei servizi sociali - aggiunge il primo cittadino -, penso sia necessario focalizzare l'azione dell'amministrazione comunale su una sempre più approfondita pianificazione delle attività e sulla digitalizzazione dei servizi erogati, in modo da recuperare efficienza».

Caldura si è laureato in Scienze politiche all'Università degli studi Trieste e in Economia indirizzo "Governance delle organizzazioni pubbliche" all'Università Ca' Foscari di Venezia, e dal 2020 collabora con il Centro governance and social innovation del dipartimento di Economia dell'ateneo lagunare. Precedentemente ha svolto attività di ricerca presso il consiglio regionale del Veneto.

Il sindaco ha anche conferito le deleghe ai servizi sociali, al volontariato e alle politiche per la transizione energetica all'assessore Francesco Venturini. Al contempo, sono stati attributi ad altri componenti della giunta materie che non erano ancora state assegnate: lavori pubblici, viabilità e patrimonio alla vicesindaco, Maria Giovanna Boldrin, e edilizia privata all'assessore Elena Spolaore.