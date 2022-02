Conferma femminile all'assessorato alla Sicurezza di Venezia. In carica Elisabetta Pesce

È Elisabetta Pesce il nuovo assessore alla Sicurezza in quota Lega del Comune di Venezia, dopo Silvana Tosi. Classe 1967, già consigliera di Municipaliità di Chirignago Zelarino, con la nomina di Pesce viene riconfermato l'assetto politico in continuità con il precedente, di comune accordo fra il sindaco Luigi Brugnaro e il vicesindaco Andrea Tomaello che ha indicato il nuovo assessore. «C'è un rapporto di fiducia e collaborazione con la Lega che si riafferma anche in questa circostanza», ha detto il sindaco. Sportiva, ex pallavolista, appassionata di danza, da 25 anni Pesce è residente ad Asseggiano.

Originaria di Mestre, Elisabetta Pesce ha trascorso l'infanzia a Marghera dove ha avviato un'attività nell'ambito dell'informatica, in via Torre Belfredo, che poco alla volta si è fatta conoscere a livello internazionale. Diplomata all'istituto magistrale, il nuovo assessore ha studiato Scienze Politiche con indirizzo economico-internazionale all'università di Padova specializzandosi nello stesso ateneo in marketing e commercio Internazionale. «Primo obiettivo è concentrarmi sulla sicurezza - ha detto brevemente - Sono aperta al dialogo e spero di collaborare con le Municipalità, con la Polizia locale a una verifica del territorio con un focus sulle criticità in atto». Alla conferenza erano presenti il comandante generale Marco Agostini e la vice comandante Maria Teresa Maniero.

«Sono soddisfatto per la scelta, questa ragazza mi è stata indicata e mi è piaciuta», ha commentato Brugnaro che meno di una settimana fa ha incontrato negozianti e cittadini di via Piave. Dopo le decine di danneggiamenti alle macchine in sosta nell'ultimo periodo in zona, non priva di problemi, è aumentato il senso di inquietudine e si è creato un vero allarme sociale. Molti si chiedevano chi avrebbe preso il posto dell'assessore Tosi e oggi, martedì 15 febbraio, alla Smart control Room del Tronchetto, è stata presentata la titolare designata al ruolo. «Tenete duro, non perdiamo la testa - aveva detto il primo cittadino - Siamo stati impegnati a dirottare risorse di sicurezza pubblica sui centri vaccinali, dove pure sono aumentati i casi di aggressione. Speriamo ora di poterle riportare sul controllo al territorio».

«L'importante - ha continuato Brugnaro - È guardare tutti dalla stessa parte. Non ci sono i più buoni che pensano a chissà quale recupero sociale, e i meno buoni - afferma - La repressione è un aspetto della sicurezza: abbiamo investito e formato risorse, non solo nelle forze di polizia, ma anche sul sociale, perché il bastone e la carota vanno assieme. Abbiamo già probabilmente individuato alcune delle persone responsabili dei danneggiamenti a vetri e specchietti delle macchine in via Piave. Tra loro ci sono giovani, anche trentenni, un ragazzo di 26 anni che abbiamo trovato in strada a vagare di notte. Capiamo il disagio, ma non possiamo tollerare azioni che mettono in difficoltà chi si trova a dover pagare i danni. Queste persone a volte rifiutano l'aiuto, rifiutano l'alloggio, come Pasquale Aita che ormai è diventato un caso. Ora vediamo se riusciamo a convincerli ad un inserimento nei programmi dei servizi sociali, pensiamo a percorsi di comunità, iter individuali, perché comprendo che se si rompe qualcosa nella testa non sia facile. Ma ai cittadini va detto che ci sono anche queste situazioni - conclude il sindaco - Giusto continuare il dialogo, ma vorrei ci fossero obiettivi condivisi su questi aspetti».