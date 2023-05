Il via libera del ministero della Salute sblocca il protocollo fanghi in laguna

È operativo il nuovo protocollo fanghi in laguna. La notizia è arrivata dopo la firma al decreto da parte del ministero della Salute, che ha fatto seguito al via libera del ministero delle Infrastrutture e del ministero dell'Ambiente. Il decreto consentirà di avviare lavori attesi da anni nelle acque della laguna, migliorando l'accessibilità ai porti e alle zone di navigazione. «Superiamo finalmente una normativa vetusta, risalente al 1993, e rilanciamo l'economia e la competitività dei porti delle zone lagunari, soprattutto quelle dell'alto Adriatico, sino a oggi frenate da incomprensibili resistenze ideologiche - Questo vuol dire, afferma il viceministro all'Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava - essere al governo con buonsenso, contemperando sviluppo e tutela ambientale».

Sul fronte degli escavi, venerdì il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva stabilito che il progetto relativo alle “Opere di manutenzione e ripristino per la protezione e la conservazione nelle aree di bordo del canale Malamocco Marghera, tratto curva San Leonardo e Fusina – interventi di protezione dall’erosione marina delle casse di colmata A, B, D-E, lato laguna viva” non ricade nelle categorie progettuali che prevedono l’applicazione delle discipline di Valutazione d'impatto ambientale Via, dando il via libera all’Autorità di sistema portuale a procedere con l’affidamento dei lavori e con il monitoraggio ambientale relativi al bando di gara pubblicato il 12 dicembre del 2022.

«Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per una risposta concreta che viene dal governo. Con la firma del ministro della Salute entra definitivamente nell’operatività il protocollo fanghi - commenta il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia -. Nel rispetto del delicato equilibrio ambientale tra terra e mare in cui vivono il territorio di Venezia e altre aree venete affacciate sull’Adriatico, la laguna potrà essere protagonista di nuovi lavori, da tempo attesi perché indispensabili a beneficio dei siti portuali, dei collegamenti e dei trasporti acquei. Una nuova spinta per l’economia e la vivibilità di un’area, dove non solo giungono ogni anno milioni di turisti ma vive e conduce le sue attività un’ampia parte della popolazione veneta».