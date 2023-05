Forze dell'ordine in centro storico senza parcheggio: appello del Sap, arriva una mozione

«Mancano parcheggi per le forze dell’ordine». Il sindacato autonomo di polizia Sap chiede soluzioni.

«La città di Venezia ha, come tutte le grandi città d’Italia, delle sedi istituzionali nel proprio centro storico: polizia giudiziaria, questura, commissariati e comandi che però possono essere raggiunti solo a piedi o con i mezzi pubblici. Per la tipologia di servizi che svolgono e gli orari particolari quasi tutti i colleghi sono obbligati a raggiungere il posto di lavoro con i mezzi propri - afferma il segretario provinciale del Sap, Giorgio Pavan -. Infatti l’uso di quelli pubblici rimane difficoltoso. In questi anni, anche grazie a convenzioni messe in atto dalle varie amministrazioni, si erano trovate delle soluzioni nelle vicinanze degli uffici in modo che questi colleghi riuscissero a parcheggiare il proprio mezzo senza problemi. A breve queste convenzioni e soluzioni verranno meno, per motivi relativi alla gestione interna degli enti che li garantivano, e quindi sia i poliziotti della questura che i colleghi delle altre forze dell’ordine sono, per così dire, a piedi».

Per questo il Sap ha fatto appello alle istituzioni. «Sosteniamo lo sforzo che sta facendo il prefetto, Michele Di Bari, nel trovare una soluzione che potrebbe essere quella di mantenere lo status quo oppure di convincere gli enti concedenti a prorogare le attuali condizioni favorevoli ai dipendenti delle forze dell’ordine in servizio in centro storico a Venezia», aggiunge Pavan confidando in uno sblocco della situazione e trovando appoggio nei consiglieri del gruppo Fratelli d'Italia in Consiglio comunale (Enrico Gavagnin, Maika Canton, Silvia Peruzzo Meggetto, Francesco Zingarlini), che hanno sottoscritto una mozione a prima firma del consigliere Gavagnin per invitare il sindaco Luigi Brugnaro e la giunta a trovare una soluzione affinchè gli enti concedenti possano confermare le condizioni favorevoli che sono adesso in vigore per l’utilizzo di parcheggi ai dipendenti delle forze dell’ordine che prestano servizio in centro storico.