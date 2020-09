Patrizia Bartelle ed Alessandra Cecchetto (ves): “Nell’intervento di Marinese si celano altri interessi?”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

“Nel leggere l’intervista apparsa oggi sulla stampa del Presidente di Confindustria Venezia e Rovigo Vincenzo Marinese, nella quale sostiene l’inceneritore di Fusina, ci pare si celi un palese conflitto di interessi”. Questo il pensiero di Patrizia Bartelle e di Alessandra Cecchetto (VES), che continuano: “Il Sig. Marinese E' amministratore unico di SIRAI – Società Italiana per la Riqualificazione Ambientale ed Infrastrutturale S.r.l.- di Porto Marghera società che si legge nel sito "è in grado di accompagnare il cliente dalle fasi iniziali di pianificazione e realizzazione della caratterizzazione ambientale fino all’esecuzione dell’intervento di bonifica, realizzando, installando e gestendo l'impianto o gli impianti necessari alla rimozione degli inquinanti dalle matrici impattate".

Ci sembra che sia più che funzionale all'Azienda di Vincenzo Marinese avere un luogo vicinissimo dove possano essere poi "smaltiti", bruciandoli, gli inquinanti rimossi.” Cecchetto afferma anche che “Quanto ai <>, credo che il Presidente di Confindustria di Venezia e Rovigo non abbia letto la lettera sottoscritta da tutti i pediatri di base di Venezia, Marghera e Mestre e da molti altri Colleghi, me compresa, tutte persone non sono solo laureate, ma specializzate in pediatria o in altre branche mediche.

Varrebbe la pena che il Presidente leggesse seriamente l'appello inviato il 26 maggio scorso da più di 350 Organizzazioni di 90 paesi, che rappresentano oltre 40 milioni di sanitari di tutto il mondo, ai leaders del G20 (tra cui il nostro Premier Conte). In esso si chiedeva che medici e scienziati, come erano stati ascoltati per l'emergenza Covid, fossero ora seguiti riguardo l’emergenza climatica e inquinamento. La lettera dice che abbiamo affrontato l’epidemia con corpi già indeboliti dall’inquinamento e invita i governi ad un drastico cambio di rotta, citando espressamente gli inceneritori come causa di morte e malattia. Questo appello mondiale è stato firmato anche dalla FNOMCeO, la federazione che rappresenta tutti i medici italiani.”