Patto di amicizia e collaborazione tra Venezia e Hiroshima

È stato sottoscritto questa mattina a Ca' Farsetti il "patto di amicizia e collaborazione" tra le città di Venezia e di Hiroshima dai sindaci Luigi Brugnaro e Kazumi Matsui. Presente alla cerimonia anche il console generale del Giappone a Milano, Toshiaki Kobayashi.

L'accordo ha mosso i suoi primi passi nel 2021 e ora è stato formalizzato per promuovere una varietà di scambi tra le due città, e i rispettivi Paesi, «per aiutare ad approfondire la comprensione reciproca e l'amicizia tra i cittadini, promuovendo la pace nel mondo».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

«Oggi sigliamo con la città di Hiroshima un accordo che si fonda sul mantenimento e sull'impegno a promuovere la pace nel mondo - ha detto Brugnaro -. Una pace che non può prescindere dai valori della libertà e del rispetto degli altri». Un patto sancito «in un periodo difficile per gli scenari di guerra che persistono, pensiamo ai conflitti in Ucraina e in Israele», ha aggiunto il primo cittadino lagunare. «Il Giappone stesso è inserito oggi in un contesto complicato, ai confini con Paesi come la Russia, la Cina e la Corea del Nord. Venezia, nel corso della sua storia, ha sempre difeso il grande valore della fratellanza e dell'amicizia tra i popoli e se ci sarà chiesto siamo pronti a essere la sede deputata per ospitare un trattato di pace. Con la città di Hiroshima vogliamo essere attori di un futuro che si fonda sulla libertà e sull'integrazione».

Il primo cittadino di Hiroshima si è detto lieto di «di firmare questo patto con Venezia, città che nel corso della sua storia ha sempre agito per il mantenimento e la difesa della pace, intessendo rapporti commerciali con i Paesi di tutto il mondo fino a diventare oggi una città di pace, un gioiello ricco di attrazioni culturali». All'interno di questo accordo, «il nostro impegno sarà anche quello di promuovere attività artistiche e culturali, anche attraverso la musica e l'arte si possono suscitare emozioni che trascendono dalle differenze della lingua, della cultura e del credo», ha concluso Kazumi.

Sul fronte diplomatico, come definito dall'accordo, le due parti collaboreranno nell'ambito delle attività della rete "Mayors for Peace", a cui oggi aderiscono oltre ottomila città, a sostegno della pace nel mondo e scambieranno informazioni ed esperienze nei campi della cultura, del turismo, dello sviluppo sostenibile e dell'educazione, così come la promozione della conoscenza, la valorizzazione e la fruizione dei rispettivi siti iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco.