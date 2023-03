Pellestrina, oltre cinque milioni per marciapiedi e protezione idraulica

Pellestrina, oltre 5 milioni di interventi per il ripristino di strade, marciapiedi e protezione idraulica. Approvati in giunta due interventi relativi alla messa in sicurezza di tratti di strada e di sicurezza idraulica in località San Pietro in Volta e Portosecco nell’isola di Pellestrina interessata dai danni dell’acqua alta del novembre 2019. «Interventi per garantire la sicurezza degli abitanti dell’isola», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto.

Il primo intervento riguarda la messa in sicurezza dei tratti di strada retrostanti il muretto di marginamento previa eliminazione delle infiltrazioni d’acqua sul fronte lagunare e in località San Pietro in Volta e Portosecco. È prevista la riqualificazione della pavimentazione in pietra (trachite e porfido) che verrà riproposta tale e quale. La pavimentazione in calcestruzzo verrà sostituita da asfalto, più flessibile e durevole. L’intervento comporta una spesa di 3.172.000 euro. Il secondo intervento è indirizzato alla sicurezza idraulica mediante il rialzo e l'impermeabilizzazione del muretto di separazione tra la banchina e l'abitato dell'isola di Pellestrina sul fronte lagunare in località San Pietro in Volta e Portosecco. Qui verrà ripristinato il marginamento al fine di restituirgli valore estetico e mettendo in sicurezza anche gli abitanti. L’intervento comporta una spesa complessiva pari a 2.238.090 euro.

«I lavori di manutenzione al muretto di contenimento, delle strade e dei marciapiedi di Pellestrina, San Pietro in Volta e Portosecco sono indispensabili, vanno a mettere in sicurezza idraulica Pellestrina in caso di acque alte, maltempi e alluvioni - spiega Alessandro Scarpa Marta, consigliere delegato alle isole - Grazie alla collaborazione con i cittadini e alle loro segnalazioni a breve inizieranno i lavori. È importante ristrutturare al più presto i marciapiedi e le strade adiacenti al muretto lato laguna, in quanto presentano i segni del tempo, dell'usura con parti sconnesse da buche e crepe, che spesso si sono rivelate pericolose per le persone». Il consigliere delegato evidenzia inoltre come «i lavori eseguiti pochi anni fa, hanno visto anche l'innalzamento delle centraline elettriche che prima andavano sott'acqua in caso di acqua alta mentre adesso funzionano regolarmente in tutta l'isola».

Anche la sostituzione delle pompe idrauliche, sia le idrovore posizionate sotto le stazioni di sollevamento, e anche quelle di riserva funzionano regolarmente, dopo essere state sostituite. "Tutto questo va a migliorare la sicurezza idraulica in caso di maltempo e la vivibilità degli abitanti», conclude il consigliere delegato.