Piattaforma del Mose a Malamocco, Azione: «No a demolirla, può diventare parco fotovoltaico»

È polemica sulla piastra di servizio del Mose alla bocca di Malamocco. C'è chi la vorrebbe demolita una volta completata l'infrastruttura delle dighe mobili che tutela la laguna dalle alte maree, e c'è chi è contro la spesa ulteriore che comporterebbe il fatto di liberarsene, e chiede di mantenerla e sfruttarla ad esempio per ospitare un parco fotovoltaico. Questa è l'idea di Azione Venezia. «La demolizione - scrivono Antonella Garro, segretaria metropolitana e Paolo Bonafè, segretario comunale - costerebbe 40 milioni, una cifra spropositata rispetto ai benefici, mentre alla bocca di Malamocco, lato Santa Maria del Mare, sulla piattaforma di circa 11 ettari, infrastruttura di servizio per la realizzazione del Mose, potrebbe sorgere un parco fotovoltaico di potenza significativa».

Mai sottoposta alla Valutazione d'impatto ambientale perché si è sempre pensato di eliminarla una volta terminato il Mose, la piastra rappresenta un ostacolo per i cittadini e le associazioni che ne chiedono la smobilitazione per restituire la spiaggia agli abitanti. «Ci chiediamo, ha senso spendere 40 milioni e produrre un deleterio impatto ambientale (produzione di polveri, traffico pesante) per smantellare una piattaforma che potrebbe essere utilizzata per, ad esempio, ospitare 11 MW di fotovoltaico (facendo il conto a spanne di un MW per ettaro)? - intervengono Garro e Bonafè - Si tratterebbe di circa un settimo della potenza massima richiesta da tutta la città d’acqua. Non solo. Pellestrina gode già di 9 chilometri di spiaggia compartimentata dai cosiddetti “pennelli” (peraltro parzialmente opera dell’uomo a difesa dalle mareggiate), quindi è inconsistente pure l’argomentazione della restituzione della spiaggia a sanpierotti e pellestrinotti. Il calcolo costi e benefici, in termini sia economici sia ambientali, non lascia spazio a dubbi. Noi speriamo davvero che prevalga il buon senso».