Via Cafasso, al via la demolizione: nascerà la nuova palazzina per la Polizia locale

Nel 2019 era stato fatto un intervento da 165 mila euro per demolire un prefabbricato esistente è realizzare l'attuale sede dell'unità cinofila della Polizia locale di via Giuseppe Cafasso a Marghera. Ora la giunta comunale, con un investimento di due milioni, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, darà il via al progetto definitivo per l’adeguamento funzionale e messa a norma degli stessi immobili destinati alle strutture del servizio sicurezza urbana della Polizia locale. Alto il livello di sicurezza previsto, visto il delicato lavoro di contrasto alla criminalità svolto da queste strutture del Corpo, con videosorveglianza "intelligente" e sistemi di allarme.

L’edificio esistente è destinato ad essere demolito per la realizzazione della nuova centrale di polizia. Si tratta di un progetto finalizzato all’adeguamento funzionale del compendio con la previsione di realizzare un nuovo edificio, su due piani, destinato ad ospitare le stesse strutture operative oggi. «Un progetto che qualifica le strutture della Polizia locale - commenta Zaccariotto - La nuova sede potrà così accogliere nel modo migliore i numerosi agenti impegnati nelle varie attività e che con questo intervento potranno godere di locali ancora più funzionali».

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un secondo fabbricato destinato ad ospitare alcuni spazi funzionali all’attività di cura e gestione dei cani antidroga del Nucleo cinofilo, comprendente: un locale per preparazione e deposito cibo, un locale veterinario e uno per il lavaggio. L’edificio sarà collocato in prossimità dell’area già destinata agli spazi per i cani anti-droga. «Il progetto risponde alla volontà del Comune di Venezia di consolidare la presenza di un importante presidio di sicurezza nel quartiere di Marghera e di garantire al Gruppo unità cinofila gli spazi e le strutture necessari per assicurare il benessere dei cani addestrati e per dare al personale di Polizia locale spazi per operare al meglio», commenta l’assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce. L'intervento sarà articolato in due fasi e con ambiti separati in modo da garantire la continuità di servizio dell’attuale stazione di polizia e la contestuale edificazione del nuovo edificio. L’investimento per la realizzazione dell’intervento è di 2 milioni di euro.