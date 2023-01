Posti barca a tempo alla stazione, Martini: «Non è la risposta attesa dai veneziani»

Darsene e posti barca a Venezia: una questione tornata al centro del dibattito in una commissione consiliare nei giorni scorsi, che ha trattato la distribuzione degli ormeggi in laguna e i "posti a tempo" per la sosta breve delle imbarcazioni alla stazione dei treni, in modalità simili a quanto avviene in terraferma per le macchine.

Una soluzione che non convince il capogruppo di "Tutta la città insieme!", Giovanni Andrea Martini. «La maggioranza ne ha parlato come si trattasse di una "nuova era", salutando il grande cambiamento - commenta - Davanti alla Ferrovia verrà realizzata una darsena per ormeggi a tempo, con possibilità di sosta di 30 minuti. Non ci pare proprio che sia una risposta alle esigenze più sentite dai veneziani. Quanti possono essere, infatti, quelli che vanno a prendere amici o parenti a Santa Lucia? Con tutta evidenza si tratta dell’ennesima pensata per il turismo e le affittanze brevi. Ecco. Possiamo effettivamente salutare una nuova stagione per la città e per i suoi residenti».

«C'è chi ha più posti barca (fino a 5) e chi nessuno, va chiarito», aveva sollecitato sul tema il consigliere comunale del Partito Democratico, Paolo Ticozzi. «Con un accesso agli atti ho potuto constatare come all'11 luglio 2022 i posti barca con concessione da parte del Comune erano 6.722, dei quali 5.414 concessi a persone fisiche e 1.308 a aziende o enti. Tra le concessioni, 498 erano i posti assegnati ulteriori al primo a persone che ne detengono già uno». Con un'interrogazione Ticozzi ha chiesto: «una più equa redistribuzione dei posti e un nuovo bando».