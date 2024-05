Presentazione candidati lista civica Città del Lemene

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Si è tenuta presso l’Arhena 5 di Portogruaro un incontro pubblico della Lista Civica “Città del Lemene” in cui sono stati presentati ufficialmente la candidata Sindaco Alida Manzato, i candidati consiglieri e i principali punti del programma. Il portavoce della lista Bruno Barbadoro Giacobelli ha tenuto a precisare, aprendo l’incontro, come la candidatura di Manzato sia realmente civica, non essendo i componenti della lista (circa 40 tra candidati e collaboratori) iscritti a partiti e non essendo la lista all’interno di una coalizione politica. La parola è passata alla candidata Sindaco che ha motivato con l’amore per la propria città - è nativa e residente a Lison - e la volontà di farle recuperare un ruolo di capofila del Mandamento oramai smarrito, la scelta di accettare la candidatura che le è stata proposta. Graziano Padovese, fondatore della lista, ha ricordato come “Città del Lemene” abbia raccolto, per l’approccio rigoroso con cui si presenta alla città, il caloroso sostegno di Paolo Scarpa Bonazza Buora, esponente di primo piano del pensiero liberale nel Portogruarese e non solo. Passando all’illustrazione del programma, Manzato ha indicato come prioritaria, per chiunque vada al governo della città, una riorganizzazione della macchina amministrativa che da un lato consenta di elevare il livello dei servizi erogati ai cittadini e che dall’altro sia in grado di trasformare in azioni concrete gli input amministrativi della politica. L’esposizione del programma si è poi incrociata con gli interventi del numeroso pubblico su temi quali economia del territorio, ambiente, mobilità (ma anche sugli aspetti etici della politica) che ha dato modo ad Alida Manzato e i candidati presenti (“la mia squadra”) di dimostrare la propria serietà e competenza. I prossimi appuntamenti con l’elettorato saranno comunicati sulla pagina facebook della Lista.