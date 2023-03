"Ci giudicheranno i bambini", Luigi Brugnaro porta il suo libro a San Donà

Luigi Brugnaro porta il suo libro "Ci giudicheranno i bambini" a San Donà, con Stefano Lorenzetto. Lo farà domani, lunedì 20 marzo, alle 18 all'Hotel Continental di via XIII Martiri, 229. "Dall’azienda alla politica. Una via per l’Italia".

Stimolato dalle domande di Lorenzetto, in una città del Veneto orientale che si prepara alle amministrative, il sindaco di Venezia svela verità e retroscena della sua ascesa, racconta le difficoltà e le vette faticosamente raggiunte, come l’avventura con la Reyer, racconta la nascita del partito Coraggio Italia, e apre scenari e prospettive sulle mosse da attuare perché l’Italia «torni a fare l’Italia», come spiega il testo del 2022 edito da Marsilio. A moderare il dibattito sarà il giornalista del Corriere del Veneto, Alessandro Zuin. La cultura dell’impegno del sindaco lagunare e lo spirito di servizio alla comunità che lo hanno reso il sindaco «più amato d’Italia» e un protagonista della vita politica nazionale.