Commissioni consiliari, eletti presidenti e vicepresidenti

Giovedì pomeriggio c'è stata in videoconferenza l’elezione dei presidenti e dei due vicepresidenti delle dieci commissioni consiliari costituite nell’ultima seduta del Consiglio comunale, il 9 novembre scorso. Presidenti e vicepresidenti sono stati eletti a maggioranza dei voti dai componenti di ciascuna commissione.

Dalla prima alla quinta

Prima commissione consiliare: verifica e controllo, Statuto e regolamento del Consiglio comunale, trasparenza e prevenzione della corruzione, presidente: Alberto Fantuzzo del Pd e vicepresidenti: Alex Bazzaro (Lega) e Monica Sambo (Pd). Seconda commissione: polizia locale, sicurezza urbana, protezione civile, politiche di sicurezza integrata, presidente Francesco Zingarlini (Fratelli d'Italia) e vicepresidenti: Enrico Gavagnin (Fucsia) e Alberto Fantuzzo (Pd). Terza commissione: coesione sociale, programmazione sanitaria, politiche sociali partecipative e dell'accoglienza, rapporti con il volontariato, presidente Paolo Tagliapietra (Lega), vicepresidenti: Emmanuele Muresu (Fucsia) ed Emanuela Zanatta (Pd). Quarta commissione: infrastrutture, lavori pubblici, espropri, mobilità e trasporti, piano del traffico e viabilità, porto, traffico acqueo, arredo urbano, presidente Deborah Onisto (Forza Italia), vicepresidenti: Francesco Zingarlini (Fratelli d'Italia) e Alessandro Baglioni (Pd). Quinta commissione, urbanistica, edilizia privata, edilizia convenzionata, ambiente, parchi, patrimonio arboreo e città sostenibile: presidente Alessio De Rossi (Fucsia), vicepresidenti: Paolo Romor (Fucsia) e Sara Visman (5 Stelle).

Dalla sesta alla decima

Sesta commissione: attività culturali, politiche culturali, cittadinanza delle donne-pari opportunità, promozione della città, relazioni internazionali, presidente Giorgia Pea (Fucsia), vicepresidenti: Deborah Onisto (Forza Italia) e Giovanni Andrea Martini (Tutta la Città Insieme!). Settima commissione: patrimonio, social housing, casa e politiche per la residenza, federalismo demaniale, avvocatura civica, toponomastica, municipalità, semplificazione amministrativa, presidente: Nicola Gervasutti (Lega), vicepresidenti: Francesca Rogliani (Fucsia) e Marco Gasparinetti (Terra e Acqua 2020). Ottava commissione: bilancio, bilancio partecipativo, economato, finanza e tributi, partecipate, gare e contratti, programmazione e controllo, fonti di finanziamento, legge speciale, presidente: Barbara Casarin (Fucsia) e vicepresidenti: Riccardo Brunello (Lega) e Giuseppe Saccà (Pd). Nona commissione: artigianato, commercio, agricoltura, attività produttive, consumatori, pubblici esercizi, pesca, lavoro, sviluppo economico del territorio, innovazione, smart city, Turismo, Zls (Zona logistica semplificata), presidente: Silvia Peruzzo Meggetto (Fucsia), vicepresidenti: Aldo Reato (Fucsia) ed Emanuele Rosteghin (Pd). Decima e ultima commissione: politiche educative e della famiglia, politiche giovanili, sport, tradizioni, risorse umane, servizi ai cittadini, educazione civica e alla legalità, presidente: Matteo Senno (Fucsia) e vicepresidenti: Emmanuele Muresu (Fucsia) e Cecilia Tonon (Pd).

Commenti

«La vicepresidenza della settima commissione, che mi è stata assegnata con il voto odierno - scrive Marco Gasparinetti - rappresenta una piccola vittoria e soprattutto la garanzia di poter essere incisivi sui temi della residenzialità, che erano al centro del nostro programma elettorale». Mentre il consigliere Giovanni Andrea Martini commenta: «una sola presidenza di commissione alla minoranza: la volontà di dialogo non c'è. La dimostrazione della assenza di volontà di dialogare da parte della maggioranza si è manifestata anche oggi nel voto delle commissioni. Solo la presidenza della prima commissione è stata concessa alla minoranza. Una commissione totalmente svuotata di contenuti. Infatti sono stati spostati in ottava commissione temi come Legge speciale e partecipate».