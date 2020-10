Primo Consiglio comunale dopo il voto solo in streaming

Prima seduta del Consiglio comunale giovedì 15 ottobre dopo il voto, con l'applicazione delle procedure anti contagio: sarà in diretta streaming per la cittadinanza e con accreditamento per la stampa. «La direzione servizi istituzionali, in collaborazione con il servizio prevenzione e protezione e il medico competente - scrive il Comune - ha disposto le procedure operative anti contagio da Covid-19. Considerato il persistere dell’emergenza sanitaria in corso, al fine di non creare assembramenti, non sarà previsto l’accesso della cittadinanza nell’atrio di ingresso di Ca’ Loredan».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I rappresentanti degli organi di stampa effettueranno l’accreditamento al piano terra, dove sarà misurata loro la temperatura corporea. Potranno salire al piano primo a rotazione, per un massimo di 4 persone alla volta, e potranno rimanervi per non più di 10 minuti in un’area delimitata da tendiflex e separata sia dall’area Consiglio comunale sia dal resto degli uffici del palazzo. Solo ai fotografi e ai videoperatori sarà consentita, sempre nel limite del tempo a disposizione e uno per volta, l'accesso nella zona degli scranni per le foto di rito. Per le interviste video sarà allestita sotto il portico, all'ingresso di Ca’ Loredan, un'area dedicata.