Il destino «ignoto» del centro sportivo in via Calabria

I progetti sul centro sportivo di via Calabria non appaiono ancora noti per il consigliere comunale del Partito Democratico Emanuele Rosteghin, e il consigliere capogruppo Pd in Municipalità, Andrea Mauceri, che hanno presentato in questi giorni un’interrogazione sui recenti lavori in atto al centro di via Calabria su sollecitazione di alcuni residenti.

«L’area - commenta Rosteghin - anche grazie al lavoro di molte associazioni sportive, è un luogo importante per la cittadinanza, in quanto unico nel suo genere: infatti offre la possibilità di praticare sport organizzato nonché di usufruire di spazi verdi e “percorsi vita” nel mezzo di un piccolo polmone verde, caratterizzato dalla presenza di molti alberi e fauna autoctona».

«Dopo alcuni recenti interventi di miglioria e manutenzione effettuati dall’amministrazione comunale, si sono verificati negli ultimi mesi dei tagli di alcuni alberi nel centro sportivo - afferma Mauceri -. Sono tuttora in corso dei lavori nella parte privata dell’area, sui quali chiediamo all’amministrazione di rendere partecipe la cittadinanza. La possibilità di un confronto sul centro sportivo di via Calabria permetterebbe anche di avere un quadro complessivo sull’attiguo impianto natatorio comunale». Nell’interrogazione chiedono se l’amministrazione sia a conoscenza di quale intervento sia previsto nell’area privata, dove era collocato anche un campo da calcio, adiacente al centro sportivo, e se sia possibile darne descrizione in commissione; se sia previsto anche qualche intervento nella parte pubblica e di che tipo; se nel corso dei lavori nell’area privata siano stati tagliati degli alberi e se sia prevista qualche forma di compensazione ambientale e, infine, se ci sarà un confronto pubblico coordinato con la Municipalità per condividere con la cittadinanza il futuro del centro sportivo, molto amato e vissuto dai residenti.