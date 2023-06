Progetto Comune rilancia gli incontri: lunedì è il turno della parlamentare Semenzato

Un nuovo breve ciclo di incontri dal titolo "A che punto siamo?" parte stasera, lunedì 26 giugno. Il comitato Progetto Comune di Maria Laura Faccini rilancia i consueti appuntamenti con i rappresentanti e le istituzioni della città, stavolta alcuni nostri parlamentari eletti alla Camera e al Senato, per parlare dei primi nove mesi di governo e del loro impegno per il nostro territorio.

Si inizia con il dialogo previsto in questo lunedì con l'onorevole Martina Semenzato di Coraggio Italia. Il video sarà visibile nella pagina Facebook e sul canale Youtube del comitato. Nei prossimi giorni sarà il turno di Raffaele Speranzon di Fratelli d’Italia, poi Andrea Martella del Partito Democratico, quindi Luana Zanella di Alleanza Verdi Sinistra e infine Giorgia Andreuzza della Lega.



La formula degli incontri è quella tradizionale e apprezzata: dialoghi individuali Faccini con gli ospiti che risponderanno ad alcune domande sul loro impegno politico in Senato e alla Camera con particolare riferimento al territorio nel quale sono stati eletti, cioè Venezia in senso ampio e con qualche curiosità inerente la loro nuova vita a Roma. «Riteniamo con questo breve ciclo denominato “… a che punto siamo?” di fornire al pubblico un servizio importante su quanto viene fatto dai nostri politici e per dare loro la possibilità di esporre impegni, progetti, idee anticipate in campagna elettorale e mantenere un contatto costante con gli elettori - commenta la presidente del comitato - Gli incontri verranno registrati e i video verranno pubblicati a partire da lunedì 26 giugno nella pagina Facebook e sul canale Youtube di Progetto Comune».