La proiezione di un film alla commissione di lunedì sul moto ondoso

Proiettato il film "Atlantide" di Yuri Ancarani prima della commissione consiliare che si è tenuta lunedì sul tema del moto ondoso in laguna. «Ha fatto da spunto alla discussione, che così è stata arricchita dall’esperienza dell'associazione sportiva "Fie a manetta" - commenta il consigliere Giovanni Andrea Martini (Tutta la città insieme!") -. Lo abbiamo proposto e ottenuto non senza fatica quale spunto per riflettere su come si naviga in laguna oggi. Non è infatti solo una questione di sicurezza o di rispetto verso l’ambiente lagunare. Il tema è come una parte dei giovani veneziani vive oggi».

Per Martini anche la scuola dovrebbe essere messa nelle condizioni di contribuire a sviluppare una certa sensibilità. «E proprio quello dell’educazione alla nautica è stato alla fine il tema principale che è emerso dalla Commissione, grazie all’intervento di Marta Canino: la presidente dell’associazione Fie a Manetta ha raccontato di come lavora assieme a ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni, appartenenti ai contesti sociali più diversi, e di come abbia elaborato una didattica della navigazione responsabile capace anche di decostruire il mito della velocità e del superamento del limite a tutti i costi. Le richieste sono in crescita, da tutte le parti della città, anche dalla terraferma: si tratta allora di rispondere in modo adeguato, perché è solo conoscendo, entrando in contatto veramente con i giovani, che si possono ottenere risultati positivi, anche nei casi in cui magari il contesto familiare è carente. Essere inclusivi, mai molli, è la chiave di successo dell’esperienza dell’associazione».