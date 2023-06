La Regione approva l'assestamento di bilancio per 31 milioni di euro

La Giunta della Regione del Veneto ha approvato la manovra di assestamento del bilancio 2023. «Le previsioni delle entrate - ha evidenziato l'assessore al Bilancio, Francesco Calzavara - sono state aggiornate tenendo conto dell’andamento degli accertamenti e delle riscossioni rilevanti ai fini della quantificazione delle entrate regionali. Parliamo di circa 31 milioni di euro oltre a manovre compensative di spesa».

La quota più consistente delle maggiori entrate registrate è ascrivibile alla restituzione dell’avanzo di amministrazione e di altre partite relative alla gestione autonoma del Consiglio regionale (11 milioni e 800mila euro). Anche sul fronte delle entrate tributarie, si è registrato un maggior gettito di 17 milioni e 200 mila euro a valere sulla manovra fiscale Irap. «Per quanto riguarda le previsioni delle spese - ha aggiunto Calzavara - si evidenzia che alcune autorizzazioni di leggi di spesa sono state rimodulate, affinché possano essere recepite le esigenze emerse nel corso dei primi mesi di gestione, per realizzare le scelte fondamentali del programma di mandato della legislatura regionale».

Tra le voci più significative, quella della scuola, a cui saranno destinati 3 milioni di euro per i buoni scuola per le scuole paritarie e 4 milioni per le scuole dell'infanzia e per gli asili nido. L’attenzione della Regione si dimostra alta anche sul tema dell’ambiente, del dissesto idrogeologico e del soccorso civile. «Vengono destinati - ha proseguito Calzavara - 300 mila euro per il soccorso in caso di calamità naturali, 325 mila per la protezione civile, 900 mila per la difesa del suolo e l’erosione delle spiagge, 1 milione per la gestione dei rifiuti e per le attività di cava, 900 mila per oneri contrattuali dell'Arpav e 1 milione per rischio idrogeologico». Previsti anche 1 milione e 400 mila euro per progetti culturali e oltre 1 milione per il turismo.

Tra gli altri settori che hanno avuto implementazioni nei loro capitoli va ricordato il tema della pesca con il cofinanziamento Feamp per 3 milioni di euro, il settore della cybersicurezza e l’innovazione digitale per 3 milioni di euro e la mobilità con oltre 7 milioni tra sicurezza stradale e il rinnovo del materiale rotabile. Attenzione anche per lo sport (600 mila euro) «finanziando l’impiantistica sportiva in un Veneto, recentemente individuato come "Regione Europea dello Sport per il 2024", riconoscimento che ci spronerà a investire ulteriori finanziamenti per il prossimo bilancio 2024/2026».