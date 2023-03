Ticket d'ingresso a Venezia, le opposizioni vogliono la discussione partecipata

Sei mesi fa la richiesta sottoscritta da 11 consiglieri comunali - Giuseppe Saccà, Paolo Ticozzi, Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzzo, Emanuele Rosteghin, Monica Sambo, Emanuela Zanatta, (Pd); Gianfranco Bettin e Gianluca Trabucco (Verde Progressista); Marco Gasparinetti (TeA); Sara Visman (M5S) - di un percorso partecipato sul ticket d’ingresso. «Oggi è ancora tutto fermo per l’istruttoria partecipata, la presidenza del Consiglio dia una risposta», scrive Ticozzi.

«La situazione va chiarita e soprattutto sbloccata - continua il consigliere del Partito Democratico - perché il portale di ascolto dei cittadini aperto probabilmente per provare a disinnescare l’istruttoria partecipata, non può sostituirla. Tutti i consiglieri richiedenti l’istruttoria hanno inviato una lettera alla presidente del Consiglio, a cui da regolamento spetta la redazione della delibera per procedere, alla segretaria generale del comune di Venezia, ai direttori e ai tecnici. La richiesta dei consiglieri comunali all’ascolto dei cittadini su un tema così importante e così sentito come quello del ticket d’ingresso non può passare in secondo piano. Non accettiamo più che ci si nasconda dietro a problemi burocratici o di competenze, abbiamo chiesto venga convocata una riunione per poi finalmente procedere senza che ci siano ancora impedimenti»

Il 26 settembre 2022 è stata protocollata con firma degli 11 consiglieri comunali la richiesta di istruttoria partecipata sulla delibera legata al Contributo d’accesso, strumento che fa parte degli istituti di partecipazione previsti dal Regolamento del Comune di Venezia. «L’importanza dell’argomento e della consultazione cittadina è grande ed è dimostrata dal fatto che la stessa giunta ha aperto un portale per osservazioni da parte dei cittadini in merito alla delibera, aperto successivamente alla richiesta di istruttoria ma che non si può pensare soddisfi ed esaurisca il percorso partecipato - conclude Ticozzi - Chiediamo quindi che sia convocata una riunione che veda la partecipazione attorno a un tavolo di tutti i referenti tecnici e politici per poter procedere celermente alla discussione della delibera e alla sua votazione».