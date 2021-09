Campo Marte, ci vorrà oltre un anno in più per completare alloggi e opere

Le case di Campo Marte verranno completate ma ci vorrà almeno un anno in più. La notizia è arrivata dalla risposta all'interrogazione che la consigliera regionale Elena Ostanel (Il Veneto che Vogliamo) aveva presentato alla giunta il 12 maggio scorso. «Per il completamento dei 19 alloggi progettati da Alvaro Siza Viejra c'è una previsione di 12 mesi di riprogettazione prima di riprendere i lavori, per la cui realizzazione sono previsti ulteriori 150 giorni», si legge. Anche la conclusione delle opere di urbanizzazione (sistemazione delle fognature e pavimentazione di calle Campalto e calle dell'Asilo Mason), precedentemente prevista per fine settembre 2021, è rinviata in quanto subordinata al completamento dei 19 alloggi.

«La risposta risposta della giunta regionale è deludente - commentano Gianfranco Bettin, consigliere comunale (Verde Progressista), Michele De Col, Renata Mannise, Alessandra Regazzi, Franco Schenkel, consiglieri della municipalità Venezia, Murano Burano (Verde Progressista) - Tutti i tempi di esecuzione delle opere sono dilatati rispetto a quanto in precedenza comunicato da Ater al Consiglio di Municipalità del 30 marzo, dal presidente Fabio Nordio alla Commissione regionale del 30 maggio e dall'assessore Paola Mar al Consiglio comunale del primo luglio. Per l'edificio progettato da Rafael Moneo Valles la giunta in Regione afferma che "non vi è alcun programma di realizzazione per mancanza di risorse finanziarie". Dopo oltre un decennio di cantieri fermi e abbandonati chiediamo ad Ater un impegno formale ad accelerare tutti i tempi, al Consiglio di Municipalità a monitorare l'avanzamento dei lavori, al Comune di coordinare con Ater l'esecuzione delle opere di urbanizzazione sospese, e alla Regione Veneto di garantire le risorse».