Rinvio sugar tax, Speranzon: «Salvata la filiera delle bibite dai produttori ai consumatori»

Il rinvio della sugar tax, l'imposta sulle bevande zuccherate, fa tirare un respiro di sollievo ad importanti industrie veneziane, come la San Benedetto, ma anche a tutta la filiera legata al commercio di bevande, dai grossisti ai trasportatori fino agli esercenti, e non ultimi i consumatori, soprattutto ora, che con l'avvicinarsi del periodo estivo il mercato subirà l'ennesimo sprint stagionale.

«Il rinvio della prevista sugar tax - spiega il senatore mestrino di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon - è un grande merito del governo Meloni. Ancora una volta l'esecutivo risponde con soluzioni concrete alla cieca ideologia green. Con la proroga, infatti, eviteremo che le imprese del comparto agroalimentare e delle bibite gassate si ritrovino a pagare una nuova tassa che non avrebbe portato alcun effetto positivo in termini di salute in nome di un ambientalismo di facciata. Oltre ad evitare i non pochi squilibri sui conti pubblici che ne sarebbero derivati». Per Speranzon, la sugar tax è un «balzello che avrebbe messo in crisi molte aziende, con la conseguente scomparsa di posti di lavoro».