Trionfo di Fratelli d'Italia in Veneto, Lega annichilita e superata dal Pd

Giorgia Meloni stravince le elezioni politiche 2022 e Fratelli d'Italia si impone anche nel Veneto, superando il 32% delle preferenze alla Camera e al Senato. La Lega esce da questa tornata con le ossa rotte e non va oltre il 14%, superata anche dal Pd che si attesta sopra il 16%. Il centrodestra, nella nostra regione, ottiene complessivamente il 55% (con Forza Italia oltre il 6% e con il risultato deludente della lista Noi Moderati di Luigi Brugnaro, al 2,48%). Gli equilibri in Veneto sono dunque destinati a mutare. Azione e Italia Viva hanno raggiunto l'8%, mentre il Movimento 5 Stelle è al 6%.

Nel collegio uninominale Veneto 1 del Senato stravince il candidato di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, che conquista il 53,64% delle preferenze, superando nettamente Michele Mognato, candidato del centrosinistra che si è fermato al 25,48%. Nei collegi uninominali alla Camera sono stati eletti: Giorgia Andreuzza (Chioggia), Ingrid Bisa (Belluno), Dimitri Coin (Castelfranco), Martina Semenzato (Venezia) oltre a Carlo Nordio, Marina Marchetto Aliprandi, Gianangelo Bof e Rachele Scarpa.

Crisi Lega

«Cronaca di un disastro annunciato», è il commento twittato questa mattina dall'assessore regionale allo Sviluppo economico Roberto Marcato. I malumori della Lega in Veneto ci sono da almeno due anni, ma nel 2022 sono emersi in modo più evidente quando sono iniziate le "corse" per le amministrative di Padova e Verona. Città che hanno poi confermato la crisi del Carroccio, con la scelta di candidati battuti nettamente dal centrosinistra. Il "fortino" è difeso da Luca Zaia, che da solo ha portato i suoi consensi al 77%. E ora deve guardarsi le spalle in vista delle prossime regionali, quando non potrà ricandidarsi e l'avversario, più che il centrosinistra, potrebbe essere proprio Fratelli d'Italia. Lo sa bene Roberto Marcato, che nell'ultimo anno ha criticato aspramente le scelte del leader Matteo Salvini e dei suoi delfini in Veneto, a partire da Massimo Bitonci, Alberto Stefani e Andrea Ostellari (tutti riconfermati a Roma grazie a collegi blindati).

Reazione Pd

La provincia di Venezia, dunque, assegna una netta vittoria al centrodestra, anche se con percentuali meno schiaccianti rispetto ad altre province. Per Monica Sambo, segretaria del Pd cittadino, il centrosinistra deve ripartire proprio da Venezia, «dove i consensi sono molto più alti del dato nazionale. Dobbiamo costruire fin da subito una proposta di governo per la città, dove è evidente che il progetto del sindaco è stato bocciato. Dobbiamo ripartire per ricostruire il fronte progressista».

Ecco, dunque, i risultati del voto nei collegi uninominali veneziani, uno per il Senato e due per la Camera, che hanno assegnato tre parlamentari alla nuova legislatura (per conoscere i vincitori definitivi nei collegi plurinominali, invece, bisognerà attendere i risultati nazionali).

Risultati Venezia al Senato

Collegio uninominale Veneto - U01 (Venezia)

Sezioni: 1.097 / 1.097 (tutte) - dato aggiornato al 26/09/2022 ore 11.06

CANDIDATI UNINOMINALI E LISTE VOTI % Speranzon Raffaele (eletto) 289.025 53,64 Fratelli d'Italia 164.845 30,59 Lega 73.731 13,68 Forza Italia 35.584 6,60 Noi Moderati 14.865 2,76 Mognato Michele 137.297 25,48 Partito Democratico 98.179 18,22 Alleanza Verdi e Sinistra 19.480 3,62 +Europa 17.613 3,27 Impegno Civico 2.025 0,38 Galiazzo Gabriele 39.952 7,41 Azione - Italia Viva 39.952 7,41 Giaggio Sara 38.456 7,14 Movimento 5 Stelle 38.456 7,14 Ciriello Nicoletta 13.000 2,41 Italexit 13.000 2,41 Zuppa Vanessa 7.549 1,40 Vita 7.549 1,40 Denat Paolo 5.808 1,08 Italia Sovrana e Popolare 5.808 1,08 Nappi Filippo 5.737 1,06 Unione Popolare 5.737 1,06 Ganz Paola 1.976 0,37 Alternativa per l'Italia - No green pass 1.976 0,37 TOTALE 538.800 100

Elettori: 832.846 | Votanti: 562.993 (67,60%) | Schede nulle: 16.743 | Schede bianche: 7.381 | Schede contestate: 69

Risultati Venezia alla Camera

Collegio uninominale Veneto 1 - U01 (Venezia)

Sezioni: 414 / 414 (tutte) - dato aggiornato al 26/09/2022 ore 7.05

CANDIDATI UNINOMINALI E LISTE VOTI % Semenzato Martina (eletto) 99.750 50,30 Fratelli d'Italia 59.272 29,89 Lega 22.811 11,50 Forza Italia 11.542 5,82 Noi Moderati 6.125 3,09 Menotto Maria-Teresa 55.796 28,13 Partito Democratico 38.985 19,66 Alleanza Verdi e Sinistra 9.436 4,76 +Europa 6.594 3,32 Impegno Civico 781 0,39 Baban Alberto 15.580 7,86 Azione - Italia Viva 15.580 7,86 Lazzarini Marco 14.709 7,42 Movimento 5 Stelle 14.709 7,42 Milliaccio Bruno 4.479 2,26 Italexit 4.479 2,26 Longo Adriano 2.524 1,27 Italia Sovrana e Popolare 2.524 1,27 Coin Monica 2.512 1,27 Unione Popolare 2.512 1,27 Rubi Massimo 2.282 1,15 Vita 2.282 1,15 Romanato Luigi 690 0,35 Alternativa per l'Italia - No green pass 690 0,35 TOTALE 198.322 100

Elettori: 309.981 | Votanti: 206.125 (66,50%) | Schede nulle: 5.488 | Schede bianche: 2.283 | Schede contestate: 32

---

Collegio uninominale Veneto 1 - U02 (Chioggia)

Sezioni: 438 / 438 (tutte) - Dato aggiornato al 26/09/2022 ore 6.51

CANDIDATI UNINOMINALI E LISTE VOTI % Andreuzza Giorgia (eletto) 126.767 53,49 Fratelli d'Italia 72.355 30,53 Lega 32.396 13,67 Forza Italia 14.756 6,23 Noi Moderati 7.260 3,06 Bressanin Francesca 59.221 24,99 Partito Democratico 42.620 17,98 Alleanza Verdi e Sinistra 8.301 3,50 +Europa 7.373 3,11 Impegno Civico 927 0,39 Resler Federico 17.914 7,56 Azione - Italia Viva 17.914 7,56 Ferro Alessandro 17.079 7,21 Movimento 5 Stelle 17.079 7,21 Citeroni Lorenza 5.943 2,51 Italexit 5.943 2,51 D'Amico Domenico 4.277 1,80 Vita 4.277 1,80 Serratore Cesare 2.518 1,06 Italia Sovrana e Popolare 2.518 1,06 Simionato Marco 2.394 1,01 Unione Popolare 2.394 1,01 Espen Maria Novella 888 0,37 Alternativa per l'Italia - No green pass 888 0,37 TOTALE 237.001 100

Elettori: 360.844 | Votanti: 248.476 (68,86%) | Schede nulle: 8.273 | Schede bianche: 3.169 | Schede contestate: 33