Risultati del referendum costituzionale per il Comune di Venezia

Il risultato del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari nel Comune di Venezia. Nel 1963 si pose questo limite su cui ci siamo pronunciati per tagliare da 630 a 400 i deputati e da 315 a 200 i senatori. La riforma è stata votata le prime tre volte da M5s, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Nella quarta votazione si sono aggiunti Pd, Leu e Italia Viva. Il referendum confermativo non prevede il quorum, quindi il voto ha valore qualunque sia il numero di elettori che ha votato. Il Sì appare in testa rispetto al No ormai in tutte le regioni anche quando lo spoglio non è completo per tutti i seggi.

Il commento video del candidato sindaco 5 Stelle a Venezia Sara Visman:

