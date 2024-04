Roberta Nesto premiata "sindaca d'Italia 2023"

Un riconoscimento importante per la prima cittadina di Cavallino-Treporti, Roberta Nesto, premiata come "sindaca d'Italia 2023" per «la capacità e competenza amministrativa della prima spiaggia del Veneto». La cerimonia si è tenuta venerdì pomeriggio nell'ambito dell'evento "Italia, questa Repubblica Donna", presso la sala Sala della Regina alla Camera dei deputati a Roma.

«Essere un sindaco, una donna sindaco, è un ruolo pubblico importante - ha commentato Nesto -. Come donna sono impegnata nel percorso di inclusione e di rappresentanza di genere. La rielezione a sindaco, nel settembre 2020 con il 65% dei voti, mi ha segnato profondamente: nessun sindaco aveva mai raggiunto prima questo risultato, un risultato che riflette la fiducia e l'affetto dei cittadini, che ci ha portato a realizzare quasi l'80% del programma elettorale».

Competenza e capacità di Nesto si sono espresse anche come presidente della Conferenza dei sindaci della costa veneta che, con 25 milioni di presenze turistiche, è la prima realtà europea per Pil, grazie alla sinergia pubblico-privata delle nove spiagge venete coinvolte. E dal 2021 ricopre anche il ruolo di coordinatrice del G20 Spiagge, network dei 20 comuni balneari d’Italia. «Questi comuni attraggono 50 milioni di presenze turistiche, il 12% delle presenze complessive in Italia - ha precisato la sindaca -: è il comparto delle vacanze più importante e decisivo per l’economia nazionale. In questi anni, con i colleghi, abbiamo sostenuto un provvedimento per il benessere delle nostre comunità: la legge sullo "Status delle comunità marine"».