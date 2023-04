Bonus salvo grazie a una mozione, i soldi per le case pubbliche ci saranno

I fondi per portare a termine le ristrutturazioni delle case pubbliche con una detrazione pari al 110 per cento, legata a interventi di efficientamento energetico, ci saranno. Lo ha stabilito mercoledì una mozione collegata alla variazione della previsione di Bilancio 2023-2025, approvata in Consiglio comunale a Venezia a prima firma del consigliere del Partito Democratico Emanuele Rosteghin.

La mozione mette al sicuro i lavori su facciate, infissi, tetti e cappotti degli edifici di edilizia popolare nel Comune, nonostante il Parlamento abbia prorogato i termini del bonus solo per i condomini privati. Qualora non dovesse essere prorogata la scadenze del bonus c'è il rischio, si legge nella mozione, che alcuni interventi programmati e in parte progettati non vedano la luce (come quelli del Quartiere Pertini o del Lido).

"Questi lavori risultano prioritari insieme a un generale efficientemente del patrimonio abitativo comunale". Tutto ciò considerato, il Consiglio ha stabilito che gli interventi saranno comunque garantiti anche se non dovesse essere prolungata la scadenza del superbonus per gli alloggi comunali. "Il Consiglio si è già espresso in maniera unanime per sostenerlo" (il 2 febbraio scorso) si legge, con la possibilità di reperire altri finanziamenti per portare a termine o iniziare gli interventi già programmati, e in generale per un piano di risanamento energetico del patrimonio abitativo comunale. La mozione porta la firma di tutti i consiglieri del Partito Democratico, del loro capogruppo Giuseppe Saccà, oltre alle sottoscrizioni di Cecilia Tonon (Venezia è tua), Sara Visman (M5S), Gianfranco Bettin e Gianluca Trabucco (Lista Verde Progressista), Marco Gasparinetti (Terra e Acqua) e Giovanni Andrea Martini (Tutta la città insieme!). Foto sotto: il consigliere del Pd Emanuele Rosteghin.