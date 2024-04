Sambo: «Venezia si spopola, la colpa è delle donne? Questo è patriarcato»

«Venezia si spopola, la colpa è delle donne? Questo è patriarcato». La segretaria del Partito Democratico veneziano e consigliera comunale Monica Sambo riflette sulle parole del sindaco Luigi Brugnaro. «Ha dichiarato che in città la natalità è bassa non per una questione economica bensì culturale, infatti secondo il primo cittadino, "ci sono alcune donne che vogliono fare un figlio e poi basta, altre (solo alcune, ha specificato) che chiedono al ginecologo di partorire con parto cesareo per non fare fatica. È un dato di fatto". Difficile ribattere - dice Sambo - a una dichiarazione vergognosa. Sono parole inaccettabili, tanto più dette da un sindaco. Oggi ho incontrato e sentito alcune donne (di varie età) che mi hanno detto di essersi sentite offese personalmente dalle parole di Brugnaro».

Molte donne, osserva la segretaria Pd, partoriscono con cesareo, altre naturalmente. «Ci siamo tutte sentite offese: nonne, mamme, zie, amiche. C'è anche chi non ha voluto o potuto avere figli. Quando Brugnaro dice: "paro cesareo per non fare fatica, basterebbe fargli presente che nemmeno al bar queste frasi si possono sentire, senza sapere che il parto cesareo non è una passeggiata: è un'operazione invasiva, che molte donne sono costrette a farlo e che ha delle conseguenze, alle volte anche a lungo termine, dal lato fisico, ma anche psicologico. Il sindaco oltre a tacere, ogni tanto, farebbe bene ad informarsi e scoprirebbe, ad esempio, che a Venezia per chi vuole partorire “naturalmente” l’epidurale non è garantita né i fine settimana, né tantomeno la notte. Eppure noi tanto “sfaticate” residenti di Venezia continuiamo a partorire purtroppo anche nel dolore o, comunque, non nelle condizioni volute».

La colpa del sindaco per Sambo è quella di non aver mai citato gli uomini in tutto questo. «Una visione patriarcale e vergognosa. Se la scelta di non fare figli “non è economica”… - prosegue Sambo - certo non lo è per chi è milionario, ma per una normale famiglia la scelta di non fare figli è anche economica, anzi molte volte è soprattutto economica. E questo in una città dove prezzi delle case sono alle stelle, gli affitti da capogiro (e il Comune non fa niente per invertire il trend), dove i rapporti di lavoro sono tutti precari, interinali, discontinui, i trasporti sono al collasso, vengono chiusi asili e scuole, le rette degli asili sono aumentate dal 2015 del 25 per cento, dove non ci sono strutture e parchi adeguati ai più piccoli».