Guerra sulle biblioteche, Sambo: «Un'altra in appalto». Venturini: «Con noi boccata d'ossigeno»

La guerra sulle biblioteche fra maggioranza e opposizione non si placa. «L'ultima vittima dell'operazione esternalizzazioni di Brugnaro-Venturini è la biblioteca del Centro Donna, un servizio che è parte integrante della storia e della crescita della nostra città e che ha rappresentato nel tempo una risposta forte e chiara a sostegno del riconoscimento delle donne in tutti i loro ruoli e dello sviluppo di una cultura al femminile, come risposta ai drammi delle insopportabili violenze a cui le donne sono esposte», attacca la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Monica Sambo. «Per lei evidentemente tutto ciò che non appartiene alla categoria "dipendente pubblico" è giocoforza di serie "b" o di secondo livello - replica l'assessore comunale alla Coesione sociale Simone Venturini - Sono 4 anni che questo percorso è avviato e funziona, da quando abbiamo preso in mano la Vez chiusa la sera e i weekend, e l'abbiamo aperta».

Uno scontro, quello sulle biblioteche che ha diversi precedenti anche nell'amministrazione precedente, quella del primo mandato del sindaco Brugnaro a Venezia. Sono noti gli scontri fra maggioranza e opposizione sugli appalti ad alcuni servizi del sistema bibliotecario. «Negli scorsi anni la giunta Brugnaro ha deciso di procedere con un'esternalizzazione molto spinta di tutto il servizio bibliotecario locale, con un appalto importante in termini economici, che prevede una sostanziale sostituzione del personale dipendente del Comune in quei servizi - continua Sambo - E in questo caso la biblioteca del Centro Donna era stata strategicamente collocata a stretto contatto con il Centro Antiviolenza, svolgendo un delicato ruolo di accoglienza e di filtro per quelle donne che si avvicinano e a fatica riescono a chiedere aiuto, e le preparate e disponibili operatrici riescono ad affiancare e ad accompagnare al sostegno. Ora l’ennesima demolizione, che si concretizza con questa esternalizzazione, ma che inizia da lontano, in sordina, con la premeditazione e la programmazione che questa amministrazione si porta nel suo dna e sta inesorabilmente radendo al suolo i servizi comunali. Proprio di questi giorni è infatti la notizia che anche altre biblioteche o ludoteche potrebbero essere esternalizzate nei prossimi mesi».

«Le polemiche non hanno fatto un passo avanti in questi 5 anni - commenta Venturini - Per quanto riguarda le azioni di questa amministrazione, oltre a due nuove biblioteche aperte, due completamente rilanciate e un cantiere per raddoppiare la Vez, possiamo annoverare una dotazione di libri che è passata da 240.000 a poco meno di 450.000; le presenze da 265.000 a circa 400.000; i prestiti da 130.000 a poco meno di 200.000; i posti a sedere da 890 a 1150; la media delle ore settimanali di apertura è passata da 476 a 652; le attività organizzate da alcune decine ad oltre 1.200 con una partecipazione di oltre 25.000 persone all’anno. Numeri eloquenti. Senza contare il Bibliobus. Ma come sempre il PD a guida Sambo preferisce fare polemica che dimostrare interesse alla qualità dei servizi del cittadino. Ma a noi interessano i fatti». Per Sambo l'amministrazione, «ha atteso che tra pensionamenti e trasferimenti il personale formato e preparato venisse meno, senza una sostituzione programmata che garantisse la continuità e il senso di quel servizio, per sancirne il declino e poter sostenere la scelta al ribasso di una esternalizzazione. Quale sarà ora il futuro di questa biblioteca? - Chiede la capogruppo - Che fine farà la collaborazione strategica tra biblioteca e il Centro Antiviolenza?». «Mi pare - ribatte l'assessore - che i numeri parlino chiaro. Prima del nostro arrivo, il partito di Sambo le biblioteche le chiudeva».