Scavo del canale Vittorio Emanuele, Sambo: «Basta violentare la laguna e il suo equilibrio»

«Nel Documento unico di programmazione allegato al prossimo bilancio del Comune di Venezia è previsto lo scavo del canale Vittorio Emanuele e la realizzazione di nuovi approdi sul canale nord lato nord. Lo diciamo da tempo, nuovi scavi non sono ammissibili ed è assurdo che si pensi ancora di violentare in questo modo la laguna e il suo delicato equilibrio», così la capogruppo del Partito Democratico Monica Sambo.

«Lo scavo del Vittorio Emanuele deve passare alla Via (Valutazione impatto ambientale) - afferma - Non si tratta di un dragaggio e risulta che nuovi scavi siano stati esclusi dal governo, perciò l'amministrazione di questa città dovrebbe mettersi d'accordo con gli alleati - continua Sambo - Scavando si penalizza non solo la nostra laguna ma anche i lavoratori che attendono da mesi risposte serie che includano la salvaguardia di un equilibrio così delicato. Si continua a fare propaganda proponendo Venezia come capitale mondiale della sostenibilità, ma nel modo di agire chi amministra va esattamente nel senso opposto. Venezia deve essere simbolo in Italia e nel mondo di un futuro sostenibile, della lotta ai cambiamenti climatici, delle scelte ecologiche, ma attualmente è simbolo dell'inquinamento e del consumo di suolo. La città, i suoi lavoratori, la sua laguna si meritano scelte all’altezza dei tempi che viviamo: ne va anche della credibilità internazionale del nostro Paese. Non siamo il partito del "No", ma non siamo nemmeno un partito senza idee chiare e principi saldi: siamo dalla parte della difesa di Venezia e in questo caso bisogna avere il coraggio di dire No».