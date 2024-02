Gli amministratori di centrosinistra esclusi dall'incontro sulla Romea: «Grave scorrettezza»

Solo sindaci e deputati affini ai partiti di governo erano presenti al vertice sulla nuova Romea che si è tenuto ieri al ministero delle infrastrutture. Un incontro "a senso unico" che viene contestato dagli amministratori di centrosinistra, in particolare Marco Dori (Mira), Gianluigi Naletto (Dolo) e Antonio Fusato (Camponogara), i cui territori sono pienamente interessati dall'opera. Alle loro voci si uniscono quelle del consigliere regionale Jonatan Montanariello e del coordinatore provinciale Pd Matteo Bellomo. «A Roma si è consumata una grave scorrettezza», commentano, ricordando «con rammarico» che qualche settimana fa l'assessore regionale De Berti parlava di «un futuro della Romea all'insegna del confronto con il territorio». Invece, «il vertice tenutosi al ministero delle infrastrutture, ospitato dal ministro Salvini, è stato di fatto una rimpatriata di amministratori ed esponenti leghisti».

Aggiunge Montanariello: «Da parte nostra non può che esserci forte preoccupazione. Se il buon giorno si vede dal mattino, dobbiamo prepararci, in relazione alla nuova Romea, a decisioni calate ancora una volta dall'alto. Medesima preoccupazione la esprimiamo sul rischio che la messa in sicurezza dell'attuale Romea passi in secondo piano rispetto alle ambizioni che evidentemente ruotano attorno al futuro di questa importante infrastruttura. Credo che l'assessore De Berti debba delle spiegazioni su questo incontro che pare segnare una direzione opposta a quella della concertazione istituzionale. È inaccettabile che dalla riunione siamo stati esclusi, guarda caso, i primi cittadini che non esprimono lo stesso orientamento politico del ministro e dell'assessore».

La pensa diversamente Mauro Armelao, sindaco di Chioggia, presente all'incontro a Roma: «Respingo queste polemiche strumentali. C'era un documento che impegnava l'assessore De Berti a interloquire con il ministro Salvini sulla questione della nuova Romea, questi sindaci e consiglieri regionali non lo hanno mai firmato. Questo è un progetto importantissimo, l'inizio di un percorso che porterà finalmente ad avere un'opera necessaria al territorio».