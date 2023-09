Brugnaro sui migranti: «Oltre all'accoglienza è necessario garantire un lavoro»

«Bisogna evitare inutili buonismi, ma oltre all'accoglienza è necessario garantire un lavoro. Personalmente, ho sempre sostenuto il blocco navale umanitario, ma le persone che sono arrivate non possiamo lasciarle a non far niente per mesi e mesi aspettando una carta. Mentre sono in questo limbo, facciamole lavorare». Lo ha detto venerdì pomeriggio il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, parlando di migranti a margine di un incontro al Salone dell'alto artigianato italiano in corso di svolgimento all'Arsenale.

Per il primo cittadino urgono delle normative che possano sbloccare il sistema dal punto di vista burocratico. «Nella situazione attuale - ha aggiunto il primo cittadino -, di fatto la persona con il solo permesso di soggiorno temporaneo non è incentivata, in quanto c’è un limite di reddito pari a 6mila euro che fa perdere il diritto all’accoglienza di chi è nei centri di accoglienza straordinaria. Questo rischia di creare ripercussioni immediate perché uno straniero che vuole impegnarsi potrebbe rivolgersi al mercato nero, dando così vita ad una concorrenza sleale che è del tutto negativa oltre che ad alimentare lo sfruttamento di manodopera».

A questo, «si aggiunge anche il tema alloggi - ha concluso Brugnaro -, visto che in molti casi il proprietario di un'abitazione non riesce ad affittare, non essendoci clausole che possano difendere la proprietà in caso di ritardi di pagamenti o di situazioni difficili, a meno che non siano le aziende stesse che li assumono a farsene carico».