Conflitti d'interesse, l'opposizione chiede le dimissioni del sindaco. Brugnaro: «Strumentalizzazioni»

Ancora una volta la trasmissione Report della Rai si concentra su presunti conflitti di interesse del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che si difende e ribadisce: «Solo strumentalizzazione politica». L'approfondimento di Report fa riferimento agli incontri avvenuti nel 2016 tra il sindaco e l'imprenditore cinese Ching Chiat Kwong, interessato a investire nell'area dei Pili, di proprietà di Brugnaro. In base a una nota diffusa dallo stesso Brugnaro, gli incontri non erano altro che «l’attività di un primo cittadino che risponde alle domande su cosa preveda o non preveda il Prg (piano regolatore generale) vigente in una o più aree della città. Un’attività - aggiunge - che ho sempre svolto personalmente con decine di potenziali investitori, nazionali ed internazionali, relativamente a tutte le occasioni di sviluppo dell’intero territorio comunale».

In queste ore, però, l'opposizione (fatta eccezione per il gruppo Venezia è tua) chiede le dimissioni del primo cittadino: «L'incapacità del sindaco di distinguere fra ruolo pubblico e interessi privati, le promesse fatte sull'area dei Pili nella campagna elettorale del 2015 e del tutto disattesi, sono oramai acclarati. Tutto ciò impone una riflessione immediata a tutela dell'immagine del Comune di Venezia: sollecitiamo un gesto di responsabilità che gli permetta di perseguire i suoi interessi economici senza usare la carica istituzionale che ricopre». In caso contrario, «chiediamo che sia il sindaco stesso a difendere l’onorabilità del Comune affidandosi all’avvocatura civica». A dichiararlo sono i capogruppo Giuseppe Saccà (Pd), Gianfranco Bettin (Verde Progressista), Sara Visman (M5s), Marco Gasparinetti (Terra e Acqua), Giovanni Andrea Martini (Tutta la città insieme).

La diatriba, iniziata anni fa, era già stata oggetto di vari Consigli comunali. «Era il 5 febbraio 2018 - ricorda il sindaco - quando venne presentata la prima richiesta di Consiglio comunale straordinario sui Pili. Risposi a tutte le domande. Poi il 5 novembre 2020 un altro Consiglio comunale straordinario e le risposte sono state dettagliate, anche su Vanin, Lotti, Ching». Le discussioni sono dettagliate nei verbali disponibili online. Nuovamente, il 21 ottobre 2021, un consiglio straordinario sempre su presunti conflitti di interesse. «Ricordo - prosegue il sindaco - che per quanto riguarda i terreni dei Pili, in oltre 8 anni della mia amministrazione, non c’è un singolo atto del consiglio comunale o della giunta che abbia modificato capacità edificatorie o destinazioni urbanistiche, vigenti già dal 1999».

Brugnaro fa riferimento poi alla vendita dei due palazzi pubblici citati nel servizio Report, acquistati proprio dall'imprenditore cinese. «Voglio ricordare che questi erano già nel piano delle alienazioni previsto dalle precedenti giunte - conclude - e sono stati ceduti con procedure di evidenza pubblica, in piena trasparenza e legittimità».