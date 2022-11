Armelao chiederà un incontro a Salvini per intavolare una discussione sulla Romea

Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, chiederà un incontro con il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e la Regione Veneto per intavolare una discussione sulla strada statale Romea, teatro di gravi incidenti, ultimo in ordine cronologico quello che lunedì sera è costato la vita alla 48enne Francesca Penzo.

Nel ricordare che il più delle volte gli incidenti sono legati a disattenzioni alla guida, il primo cittadino vuole capire se sussista la volontà di intervenire per allargare la strada nei punti più critici o, in alternativa, creare un percorso alternativo per alleggerire il carico dei veicoli in transito. Quel che è certo, ravvisa Armelao, «la Romea, com'è adesso, non è più confacente alle esigenze di un traffico così elevato. Bisogna parlare in maniera serie una volta per tutte, perché è una Statale che miete continuamente vittime».

Per queste ragioni, nelle intenzioni di Armelao c'è anche quella di censire tutti i Comuni attraversati dalla Romea, da Marghera a Ravenna, e convocare un tavolo dei sindaci per redigere un documento unico, da inviare al Governo e alle varie Regioni interessate.