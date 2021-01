Speranza alla Camera: «Stop all'asporto nei bar dopo le 18». Punto su visite in casa e spostamenti

Il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto questa mattina alle 9.30 alla Camera per illustrare le manovre anti-Covid che confluiranno nel prossimo Dpcm, sul quale la squadra di Governo ha cominciato a lavorare, e che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 16 gennaio. Le misure principali, in particolare, riguardano:

proroga al 30 aprile dello stato di emergenza (in scadenza il 31 gennaio)

divieto di spostamenti tra Regioni anche in zona gialla

limitazione all'asporto dei bar fino alle 18, per evitare possibilità di aggregazione all'esterno dei locali

confermata la possibilità di ospitare in casa fino a un massimo di 2 persone, come avvenuto anche a Natale

tutte le Regioni a rischio alto finiscono in zona arancione

sarà stabilità un'area bianca che potrà scattare con un'incidenza a 50 casi settimanali ogni 100mila casi

«Insisto, nei prossimi giorni teniamo fuori dalla battaglia politica, da vere o presunte tensioni elettorali, la salute degli italiani. - ha detto Speranza alla Camera - Sarebbe imperdonabile rallentare a poche centinaia di metri dal traguardo. L'ultimo miglio è ancora irto di ostacoli, dobbiamo tenere i piedi per terra. Siamo tutti orgogliosi per la campagna nazionale di vaccinazione e per i primi risultati raggiunti, ma siamo solo all'inizio. Dovremo continuare a convivere con una forte circolazione del virus».

Speranza ha spiegato che non si può abbassare la guardia e la conferma arriva dai dati dell'ultima cabina di regia. Nel corso degli ultimi 7 giorni, infatti, si è assistito a un peggioramento della situazione epidemiologica: sono aumentati Rt, incidenza dei positivi, occupazione delle terapie intensive e anche i focolai. E a vedere cosa sta succedendo in Europa, Speranza se la sente di confermare quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel nei giorni scorsi: «È vero, ci aspetta la fase più dura della pandemia. Il virus continua a circolare con forza crescente e può colpirci molto duramente. I prossimi mesi saranno molto difficili».

Dati "pericolosi"

Dal 15 al 28 dicembre 2020 l'Rt è cresciuto dopo quattro settimane di decrescita, superando quota 1. L'incidenza nazionale a 14 giorni (21 dicembre-3 gennaio) è passata da 305,47 a 313,28 casi ogni 100mila abitanti a livello nazionale, ma valutando solo gli ultimi 7 giorni il valore supera i 162. «Siamo di fronte ad un sovraccarico delle terapie intensive, - ha aggiunto Speranza alla Camera - con il tasso di occupazione che è tornato a superare la soglia critica del 30%».

L'ultima parte dell'intervento del ministro si è concentrata sui vaccini. «A chi ha dubbi sui vaccini - ha detto - dobbiamo rispondere con la trasparenza, l'evidenza scientifica e la capacità di ascolto e dialogo, non con gli insulti o con una guerra ideologica tra fan della scienza e primitivi delle caverne». Speranza ha sottolineato come nel primo trimestre del 2021 è attesa l'autorizzazione del vaccino Johnson & Johnson, mentre i risultati del vaccino italiano ReiThera sarebbero molto incoraggianti.