Lido, si dimette il vicepresidente del consiglio di municipalità. «Ente svilito e inascoltato»

Annuncia le sue dimissioni Alessandro Ruben Strozzi, vicepresidente del consiglio di municipalità di Lido Pellestrina. La decisione, spiega Strozzi, è legata principalmente alla scarsa incisività dell'azione dell'ente municipale, una questione che le opposizioni fanno presente da molto tempo. In questi quattro anni, scrive Strozzi, «non si sono fatti passi avanti nella restituzione delle deleghe, più volte promessa dal sindaco», ed è «mancato il rapporto tra istituzione municipale e comunale», ridotto a «rapporto tra riferimenti personali in comune e in municipalità». Tutto ciò si è tradotto in «progetti inascoltati» e «modalità escludenti».

È «una decisione sofferta, ma coerente - chiarisce Strozzi -. Non condivido il modo di interpretare il ruolo del consiglio, dove si preferisce rinviare i confronti al posto di fare richieste e parlarne con chi può darci risposte: una municipalità timida che preferisce tutelare se stessa piuttosto che i cittadini che dovrebbe rappresentare. Non posso più far finta di niente di fronte allo svilimento delle funzioni del consiglio, sostituito dai soli (legittimi, ma insufficienti) rapporti personali tra membri della giunta comunale e della maggioranza in municipalità. Faccio un passo indietro - conclude - dopo aver più volte provato a far cambiare marcia all’istituzione, continuando nel mio ruolo di consigliere a prendermi cura, con le mie convinzioni personali, del territorio e dei cittadini che lo abitano».

La decisione di Strozzi trova l'appoggio dei consiglieri di minoranza (Pd, Venezia è Tua, Verdi e Progressisti): «Sosteniamo la decisione del consigliere Strozzi. Anche oggi, alla richiesta di confrontarci in consiglio su un’interrogazione per chiedere il potenziamento dei servizi socio-sanitari, in particolare sulla gestione delle emergenze, la maggioranza è fuggita, evitando l’inserimento all’ordine del giorno e rinviando la discussione».