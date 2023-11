Telecamere alle fermate dei bus: persone fragili più sicure

Telecamere di sicurezza alle fermate dei bus, a partire dalle aree più problematiche di Mestre e Marghera per garantire più sicurezza ai passeggeri mentre aspettano e incentivare quindi l'uso dei mezzi pubblici anche da parte di donne e anziani, anche in orari serali. È la mozione (collegata alla variazione di bilancio) presentata dal consigliere Paolo Ticozzi del Partito Democratico e sostenuta da tutto il gruppo consiliare.

«Sono frequenti le aggressioni, i furti, le molestie e gli agganci per spaccio da parte di pusher o comunque lo stazionamento alle fermate di persone poco raccomandabili: tutte cose che scoraggiano a sostare alle fermate per aspettare i mezzi, non potendolo fare serenamente. La presenza di telecamere di sicurezza può sicuramente contribuire a dissuadere questi comportamenti, rendendo le persone più sicure nell'utilizzare i mezzi pubblici, soprattutto nelle ore notturne - commenta il consigliere dem - Spero che l'Amministrazione comunale possa dare seguito alla nostra mozione, e che le telecamere di sicurezza possano essere installate il prima possibile con un piano che, a partire dalle aree più a rischio, vada a coprire tutte le fermate. Questa misura utile per la sicurezza dei cittadini e per la promozione del trasporto pubblico locale, ben si abbinerebbe all'ulteriore proposta fatta la settimana scorsa ovvero che i bus durante le ore notturne possano far scendere le persone lungo il percorso anche fuori dalle fermate prestabilite, minimizzando così i percorsi che gli utenti devono fare per arrivare alle proprie destinazioni».